بورل: امیدوارم مذاکره با ایران به زودی از سر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر که در دوحه برگزار شد؛ گفت: باور دارم که مذاکرات هستهای با ایران در بازه زمانی قابل قبولی از سر گرفته خواهد شد.
وی افزود: ایران برای بازگشت به مذاکرات آماده است اما امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
وزیر خارجه قطر نیز در این باره افزود: قطر بخشی از منطقه است؛ تلاش داریم تنش را کاهش داده و گفتوگوهای هستهای با ایران را پیش ببریم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد: ما در توافق هستهای نقش میانجی را ایفا نمیکنیم اما کشورهای همسایه و شرکا را به گفتوگو تشویق میکنیم.
پیشتر هم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که این کشور «خیلی زود» به مذاکرات هستهای باز خواهد گشت اما دولت بایدن را متهم به ارسال پیامهای ضد و نقیض کرد.
با این حال، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه بهانه جویی های معمول گفته بود: اظهارات وزیر امور خارجه ایران را مبنی بر اینکه این کشور «خیلی زود» به مذاکرات باز میگردد، شنیده ایم اما اینکه خیلی زود «دقیقاً به چه معناست» را متوجه نمیشویم.
او همچنین بدون اشاره به کارشکنیهای معمول واشنگتن، مدعی شد: ما به نوبه خود آماده بازگشت به وین و پایان سریع مذاکرات خود قبل از بسته شدن پنجره فرصت برای بازگشت به برجام هستیم.
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