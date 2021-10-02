توزیع ۸۶۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان ایلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی‌نژاد افزود: مر دم نیکوکار استان ایلام از طریق پویش اطعام و احسان حسینی در ماه‌های محرم و صفر علاوه بر سبدهای معیشتی و بهداشتی از طریق مشارکت در تهیه غذای گرم به نیازمندان کمک کردند.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین هدف از اجرای این پویش تهیه سبدهای معیشتی و غذایی برای نیازمندان بوده که خوشبختانه با استقبال مردم نیکوکار این استان مواجه شد.

مدیر کل کمیته امداد استان ایلام با عنوان اینکه در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان توسط کمیته محرومیت زدایی این کنگره ۴۳ برنامه خدمت رسانی تدارک دیده شده است، گفت: یکی از این برنامه‌ها پویش اطعام و احسان حسینی است که همچنان ادامه دارد

موسی‌نژاد با بیان اینکه در این مدت با مشارکت مردم نیکوکار استان بیش از هشت هزار و ۶۰۰ سبد معیشتی برای نیازمندان تهیه و در بین آنان توزیع شد، افزود: تهیه غذای گرم برای نیازمندان یکی دیگر از برنامه‌های این پویش است که در این مدت بیش از ۱۴۰ هزار پرس غذای گرم نیز بنا به نیت و درخواست خیرین تهیه و در بین نیازمندان توزیع شده است.