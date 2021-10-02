محمد ربیع احمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی در برنامهها، گفت: آنچه که برای همه ما روشن است، این است که اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر بسیار محدود است، به همین خاطر یکی از سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جبران هزینههای محدود، مساعدت به بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر است تا بتوانند فضاهای فیزیکی خود را در این راستا تجهیز کنند.
وی با یادآوری اینکه طبق فرموده رهبر فرزانه انقلاب، نیاز جامعه به حوزه فرهنگ همانند نیاز آن جامعه به هوا بوده و هر جامعهای اگر بتواند بدون هوا زندگی کند، بنابراین میتواند بدون فرهنگ نیز زندگی کند، متذکر شد: این موضوع اهمیت فرهنگ را بیش از پیش برای ما نمایان میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اعتبارات هزینهای و عمرانی این ادارهکل در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل قبولی داشته است اما این افزایش نیز با توجه به نیازهایی که در حوزه فرهنگ و هنر داریم، جوابگو نیست.
احمدخانی با بیان اینکه در حال حاضر سه پروژه این ادارهکل شامل سالن نمایش تئاتر، هنرستان موسیقی و هنرستان تجسمی چندین سال است که به خاطر کمبود منابع مالی به صورت نیمهکاره باقی مانده است، افزود: برای هنرستان هنرهای تجسمی دختران نیز که یکی از نیازهای اصلی استان به شمار میرود، پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده است.
وی یادآور شد: کتابخانه مرکزی نیز یکی دیگر از پروژههای تاثیرگذار استان است که امیدواریم اعتبار لازم در این خصوص تخصیص یابد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در خصوص مسکن خبرنگاران با بیان اینکه جلسات متعددی با نماینده عالی دولت در استان زنجان در این زمینه تشکیل شده است، گفت: ماحصل همه این جلسات انتخاب ۱۱۴ نفر از فعالان رسانهای استان برای خانهدار شدن بود که مرحله پالایش این افراد (فرم ج) توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان انجام و در نهایت اسامی واجدان شرایط به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.
احمدخانی ادامه داد: بعد از این روند، موضوع فعال کردن سامانه مربوطه برای ثبتنام خبرنگاران در طرح اقدام ملی تولید مسکن مطرح و در اواخر دولت دوازدهم تفاهمنامهای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که طبق این تفاهمنامه حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران، هنرمندان و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که فاقد مسکن هستند، در نظر گرفته خواهد شد و امروز نیز پیگیر ثبتنام افراد معرفی شده برای خانهدار شدن هستیم.
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