به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده از ماشین لباسشویی گرچه شستشوی البسه را برای همه ما راحت تر کرده، اما به قطع همه ما با ایجاد چروک‌های زیاد بعد از شستشو البسه در ماشین لباسشویی مواجه شده ایم، طبیعتاً ایجاد چروک‌های زیاد و عمیق اتو کردن آن‌ها را برای همه ما دشوار تر خواهد کرد، اگر شما هم با این مشکل تا به حال مواجه شده اید به شما توصیه می‌کنیم تا در ادامه با نحوه جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی با ما همراه باشید.

بررسی ۵ دلیل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی

اگر ماشین لباسشویی شما پس از طی شدن فرایند شستشو چروک‌های زیادی را روی البسه باقی بگذارد مطمئن باشید به اصطلاح یک جای کار می لنگد، اما اگر نمی‌دانید مشکل از کجاست در این بخش با بررسی ۵ علت چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی با ما همراه باشید.

انتخاب دمای نامناسب آب

اتصال نادرست شلنگ ورودی آب به ماشین لباسشویی

انتخاب دور خشک کن نامناسب

پر کردن بیش از حد دیگ ماشین لباسشویی

استفاده از شوینده نامناسب برای لباسشویی

همه این ها علل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی به حساب می ایند، بعد از بررسی هر کدام از این عوامل به طور جز به جز به بررسی راه‌های جلوگیری از چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی می‌پردازیم.

انتخاب درجه آب نامناسب یکی از علل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی

طبیعتاً هر دمایی از آب برای هر جنسی از لباس خوب نخواهد بود و به نوعی باید این را بدانید که برای شستشو درست البسه خود در ماشین لباسشویی باید درجه آب را روی مقدار مناسبی تنظیم نمائید.

توجه داشته باشید که هر چقدر حرارت آب بالاتر باشد احتمال چروک تر شدن البسه شما هم بیشتر خواهد بود، بهترین دما برای شستشوی البسه در ماشین لباسشویی ۳۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

کاربران گرامی؛ در صورت استفاده از ماشین لباسشویی تکنو و بروز خرابی در این دستگاه می‌توانید از خدمات نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی تکنو استفاده نمائید.

اتصال نادرست شلنگ ورودی لباسشویی چگونه می‌تواند یکی از علت‌های چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی باشد؟

اتصال نادرست شلنگ ورودی آب به ماشین لباسشویی هم می‌تواند علت چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی باشد، اما چگونه؟

اگر به پشت ماشین لباسشویی خود دقت کنید متوجه خواهید شد که دستگاه شما هم به مانند هر دستگاه دیگری ورودی‌های شلنگ مختلفی دارد، اگر این شلنگ به صورت غلط متصل شود طبیعتاً می‌توانند یک دلیل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی باشند، توجه داشته باشید که شلنگ مربوط به اب سرد در ورودی مربوطه و شلنگ مربوط به آب گرم هم در ورودی مربوطه خود باید متصل شوند، چرا که در غیر این صورت تنظیم دمای آب برای شما امکان پذیر نخواهد بود.

ارتباط انتخاب دور خشک کن نامناسب و چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی

دور خشک کن هم می‌تواند یکی از دلایل چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی باشد، بدین ترتیب که شما باید با توجه به جنس لباس‌ها از دور خشک کن مناسب استفاده نمائید، برای مثال اگر برای ماشین لباسشویی خود و البسه درون آن از دور خشک کن ۱۰۰ استفاده کنید قطعاً چروک‌های بسیار زیاد تری را روش لباس‌های خود می‌بینید، به شما توصیه می‌کنیم تا برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی از دور خشک کن ۸۰ استفاده نمائید.

کاربران گرامی در صورت استفاده از ماشین لباسشویی کنوود و بروز خرابی در آن می‌توانید برای رفع عیب دستگاه خود از خدمات نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی کنوود استفاده نمائید.

پر کردن بیش از حد ماشین لباسشویی و ارتباط آن با چروک شدن البسه در این دستگاه

شاید بتوان ادعا کرد که پر کردن بیش از حد دیگ ماشین لباسشویی علاوه بر این که یکی از علل چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی می‌باشد نقش بسیار زیادی هم روی باقی خرابی‌ها این دستگاه دارد، دقیقاً به همین سبب به شما توصیه می‌کنیم تا از پر کردن بیش از حد ماشین لباسشویی به شدت جلوگیری نمائید.

بهترین ظرفیت برای استفاده از ماشین لباسشویی و چروک نشدن البسه در آن سه چهارم دیگ است.

استفاده از مواد شوینده نامناسب یکی دیگر از دلایل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی

به قطع هر استفاده از هر شوینده ای نمی‌تواند خوب باشد و طبیعتاً استفاده از شوینده نا مناسب هم می‌تواند یکی از علل چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی باشد، به شما توصیه می‌کنیم تا از مواد شوینده ای که راحت ترین امکان انحلال را در آب دارند استفاده نمائید، علاوه بر این به شدت به شما توصیه می‌کنیم تا برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی از مایع لباسشویی حاوی نرم کننده استفاده نمائید.

کاربران گرامی؛ در صورت استفاده از لباسشویی بهی و بروز خرابی در این دستگاه ی توانید برای رفع عیب دستگاه خود از خدمات نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی بهی استفاده نمائید.

راه‌های جلوگیری از چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی

تا به اینجا به طور مفصل به بررسی علل چروک شدن لباس‌ها در ماشین لباسشویی پرداختیم، در همین راستا در بخش انتهایی این مقاله قصد داریم تا نگاهی به راه‌های جلوگیری از چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی بیاندازیم:

از دمای مناسب آب برای شستشوی البسه خود استفاده نمائید.

ترجیحاً بهتر است تا در ماشین لباسشویی خود از نرم کننده استفاده کنید.

روی ماشین لباسشویی‌های جدید برنامه‌ای به خصوص برای جلوگیری از چروک شدن البسه در ماشین لباسشویی خود استفاده نمائید.

به شما پیشنهاد می‌کنیم تا بیش از سه چهارم ماشین لباسشویی خود را پر نکنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.