زارع: بعد از المپیک روی رفع اشتباهاتم تمرکز کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن زارع ملی پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران که شب گذشته موفق به کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ نروژ شد گفت: حس بسیار خوبی دارم چراکه بعد از ۳۲ سال که مرحوم علیرضا سلیمانی مدال طلا را در سنگین وزن رقابت‌های جهانی کسب کرد توانستم این افتخار را تکرار کنم. از کادر فنی هم که زحمات زیادی کشیدند تشکر می‌کنم. مربیان کادر فنی شب و روز تمرینات را با تدابیر ویژه برنامه‌ریزی کردند. همچنین از همه مردم ایران هم تشکر می‌کنم که برای ما دعا کردند.

دارنده مدال برنز المپیک توکیو اظهار داشت: در توکیو آنچنان که باید آمادگی لازم را نداشتم اما در این مدت اشتباهاتم را جبران کردم. به همه قهرمانان و مدعیان فکر کرده بودم و حتی منتظر کشتی گرفتن با استیوسون آمریکایی هم بودم، اما او به نروژ نیامد و من هم در نهایت توانستم با شکست تمامی حریفان به مدال طلا دست یابم. البته مربیان درباره آنالیز کشتی‌ها خیلی کار کرده بودند، مخصوصاً کشتی با پتریاشویلی و طاها آکگول و اینکه سعی کردم در این مدت نقاط ضعفم را به خوبی برطرف کنم.

زارع در پایان گفت: خدا را شکر توانستم قهرمانان بزرگی را شکست دهم. مطمئناً از این پس باید این مسیر و سکوها برای من باشد. شبانه‌روز تلاش می‌کنم تا بتوانم این پیروزی‌ها را ادامه دهم. گام بعدی من تکرار عنوان قهرمانی در رقابتهای جهانی سال آینده است.