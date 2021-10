آیدی و گیفت کارت اپل/ چگونه از گیفت کارت آیتونز استفاده کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گیفت کارت اپل یا گیفت کارت آیتونز مجوز استفاده شما از محصولات غیر رایگان در اپ استور آیتونز است. گیفت کارت‌ها در واقع نوعی اعتبار پولی مجازی هستند که در قالب یک کد به شما ارائه می‌شوند. با وارد کردن این کد می‌توانید با توجه به میزان اعتبار دلاری گیفت کارت، انواع محصولات دیجیتالی را از فروشگاه‌های اینترنتی و اپ‌استورها خریداری کنید. در این مطلب از آیدی یار با نکات خرید اپل آیدی و گیفت کارت اپل و نحوه استفاده از آن آشنا می‌شویم.

اپل آیدی؛ کلید ورود شما به قلمرو IOS

اگر به تازگی تلفن همراه آیفون یا یکی از دستگاه‌های اپل را خریداری کرده‌اید، قطعاً به اپل آیدی نیاز دارید. اپل آیدی هویت شما به‌عنوان یک کاربر دستگاه‌های اپل است و امکان استفاده یکپارچه شما را از این دستگاه‌ها فراهم می‌کند. با اپل آیدی می‌توانید به این سرویس‌ها دسترسی داشته باشید:

App Store

Apple Music

iCloud

iMessage

FaceTime

Handoff

دقت داشته باشید که اپل آیدی تنها امکان دسترسی شما را به این سرویس‌ها فراهم می‌کند؛ اما خرید از سرویس‌هایی مانند: اپ‌استور آیتونز تنها با خرید گیفت کارت آیتونز یا استفاده از مستر کارت و ویزا کارت ممکن است.

خرید گیفت کارت اپل

با خرید گیفت کارت اپل یا همان گیفت کارت آیفون می‌توانید در داخل کشور، حساب اپل آیدی خود را به مقدار مشخصی شارژ کنید؛ با این گیفت کارت‌ها همچنین می‌توانید از سرویس‌های غیر رایگان اپل به‌ویژه اپ‌استور آیتونز، محصولات نرم‌افزاری مورد علاقه خود را روی هرنوع دستگاه اپل نصب کنید.

وجود تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایران باعث شده است دسترسی کاربران به کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، پی‌پل و ویزا کارت به‌سختی ممکن باشد. بنابراین گیفت کارت اپل بهترین جایگزین برای این کارت‌ها در زمان استفاده از سرویس‌های اپل است. شما با استفاده شرکت‌های واسطه مانند: آیدی یار می‌توانید اپل آیدی و گیفت کارت‌های اپل را خریداری کنید. برخی از نکات مهم در زمان خرید گیفت کارت اپل عبارتند از:

حتماً گیفت کارت خود را از سایت یا شرکت معتبر بخرید.

پیش از خرید گیفت کارت، راهنمای استفاده از آن را بخوانید.

مبلغ گیفت کارت را بر اساس میزان نیاز خود انتخاب کنید.

هزینه ارسال گیفت کارت را بررسی کنید.

پس از خرید دقت کنید چه مقدار از حساب شما کسر شده است.

آموزش وارد کردن کردن گیفت کارت اپل

فعال‌سازی گیفت کارت اپل یا شارژ اپل آیدی کار آسانی است. هر گیفت کارت حاوی یک کد با ۱۶ کاراکتر است. این کدها با حرف X شروع می‌شوند. نحوه شارژ اپل آیدی بستگی که نوع سیستم عامل iOS دستگاه شما دارد. روش اول برای استفاده از دستگاه‌های آیفون و آیپاد برای دستگاه‌هایی با iOS یازده یا بالاتر است. این روش را با هم مرور می‌کنیم:

ابتدا باید آیدی اپل خود را در iTunes&App Store وارد کنید

نرم‌افزار AppStore را باز کنید و روی عکس پروفایل کلیک کنید

گزینه Redeem Gift Card or Code را انتخاب کنید

اگر نرم‌افزار رمز اپل آیدی را درخواست کرد، وارد کنید

روی You can also enter your code manually کلیک کنید

کد ۱۶ رقمی گیفت کارت اپل را وارد کنید

گزینه Redeem را انتخاب کنید

در صورتی که که iOS شما از ۱۱ پایین‌تر است، کافی است پس از وارد کردن اپل آیدی، روی App Store یا iTunes Store کلیک و گزینه Featured را انتخاب کنید. سپس گزینه Redeem و بعد از آن گزینه You can also enter your code manually را انتخاب و کد ۱۶ رقمی را وارد کنید.

خرید اپل آیدی و گیفت کارت اپل از آیدی یار

در ایران اپل آیدی‌های معتبر آمریکا و گیفت کارت‌های اپل توسط شرکت‌های واسطه فروش این محصولات عرضه می‌شوند. آیدی یار یکی شرکت‌های تخصصی برای عرضه این محصولات دیجیتالی است. شما با رجوع به سایت آیدی یار می‌توانید اپل آیدی آماده و معتبر آمریکا را که مورد تایید شرکت اپل است، خریداری کنید. آیدی یار همچنین انواع گیفت کارت آیتونز با مبلغ‌های مختلف را به خریداران ارائه می‌دهد. خرید از آیدی یار به‌طور آنلاین و دریافت اپل آیدی و گیفت کارت به‌طور آنی و با کمترین هزینه انجام می‌شود.

