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۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۴

در سالروز شهادت امام رضا (ع) صورت گرفت؛

پیاده روی ۱۰ کیلومتری اهالی روستای نورآبادِ مُهر

پیاده روی ۱۰ کیلومتری اهالی روستای نورآبادِ مُهر

مُهر- ولایتمداران و ارادتمندان اهل بیت (ع) از روستای نورآباد شهرستان مهر در سالروز شهادت امام رضا (ع) از این روستا تا بارگاه مطهر شهدا گمنام وراوی به طول ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی کردند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه بخش وراوی در این خصوص در حاشیه این پیاده روی به خبرنگار مهر گفت: همزمان با سالروز شهادت هشتمین اختر آسمان تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برای اولین بار همایش پیاده روی با شرکت بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم روستای نورآباد زن و مرد، پیر و جوان از محل پایگاه مقاومت مسجد النبی روستای نورآباد تا بارگاه مطهر شهدای گمنام شهر وراوی به مسافت ۱۰ کیلومتر با همکاری پایگاه مقاومت مسجد النبی و دهیاری و شورای اسلامی روستای نورآباد برگزار شد.

پیاده روی ۱۰ کیلومتری اهالی روستای نورآبادِ مُهر

سرگرد چمران شیرازی افزود: در بدو ورود به شهر وراوی با ایجاد موکب توسط خادمین حدیث غربت فاطمیه شهر وراوی و در محل بارگاه شهدای گمنام توسط پایگاه مقاومت حضرت زینب (س) و پایگاه مقاومت محمد رسول الله شهر وراوی از شرکت کنندگان در این مراسم پذیرایی به عمل آمد.

پس از برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا مراسم سخنرانی توسط حجت الاسلام بحرینی امام جمعه بخش وراوی و مداحی مداحان و ذاکران آل الله باشکوه خاصی در جوار شهدای گمنام شهر وراوی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

کد مطلب 5321973

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