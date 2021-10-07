پیاده روی ۱۰ کیلومتری اهالی روستای نورآبادِ مُهر

فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه بخش وراوی در این خصوص در حاشیه این پیاده روی به خبرنگار مهر گفت: همزمان با سالروز شهادت هشتمین اختر آسمان تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برای اولین بار همایش پیاده روی با شرکت بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم روستای نورآباد زن و مرد، پیر و جوان از محل پایگاه مقاومت مسجد النبی روستای نورآباد تا بارگاه مطهر شهدای گمنام شهر وراوی به مسافت ۱۰ کیلومتر با همکاری پایگاه مقاومت مسجد النبی و دهیاری و شورای اسلامی روستای نورآباد برگزار شد.

سرگرد چمران شیرازی افزود: در بدو ورود به شهر وراوی با ایجاد موکب توسط خادمین حدیث غربت فاطمیه شهر وراوی و در محل بارگاه شهدای گمنام توسط پایگاه مقاومت حضرت زینب (س) و پایگاه مقاومت محمد رسول الله شهر وراوی از شرکت کنندگان در این مراسم پذیرایی به عمل آمد.

پس از برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا مراسم سخنرانی توسط حجت الاسلام بحرینی امام جمعه بخش وراوی و مداحی مداحان و ذاکران آل الله باشکوه خاصی در جوار شهدای گمنام شهر وراوی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.