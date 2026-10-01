غلامی: ۴۰ میلیارد تومان کلاهبرداری اینترنتی به مالباختگان برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غلامی صبح پنجشنبه در نشست خبری هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: شماره ۰۹۶۳۶۰ پلیس فتا در خراسان شمالی چندان شناخته شده نیست، در حالی که با این شماره می‌توان از کلاهبرداری‌های گسترده جلوگیری کرد.

وی افزود: در سال انتظامی مهر سال گذشته تا مهر امسال، پلیس فتای خراسان شمالی ۴۰ میلیارد تومان کلاهبرداری اینترنتی را به حساب مالباختگان عودت داد.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، عنوان هفته نیروی انتظامی امسال را «پلیس مجاهد ملت مبعوث، ایران سرافراز» نامید و گفت: ۱۱ خط ارتباطی شبانه‌روزی سامانه ۱۱۰ در استان فعال است و کاهش ۵ درصدی تماس و ۱۱ درصد افزایش مزاحمت‌های تلفنی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در سال انتظامی گذشته ۱۴ هزار و ۷۱۷ مورد کشف شد و امسال بیش از ۵ هزار سرقت کشف شده است، تأکید کرد: در حوزه کشف سرقت‌ها ۱۱ درصد و دستگیری سارقان ۱۲ درصد افزایش داشته‌ایم.

سردار غلامی ادامه داد: بیشترین سرقت‌ها خرد است، مخصوصاً سرقت وسایل خودرو و اماکن خصوصی و ساختمان‌های در حال احداث، بیشترین سرقت‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: متأسفانه در این مدت با افزایش ۵ درصدی قتل در استان روبه‌رو بوده‌ایم که برخی‌ها به‌صورت اتفاقی رخ داده است و وقوع ۲۳ مورد قتل، اتفاق غم‌انگیزی است. به‌طور نمونه در یکی از محلات بجنورد برای جای پارک خودرو و نوربالای خودرو دعوا کردند که منجر به قتل شد.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان شمالی به افزایش تصادفات درون‌شهری اشاره کرد و افزود: متأسفانه ۳۷ درصد افزایش داشته‌ایم که بیشترین مورد مربوط به موتورسواران، عابران پیاده و دوچرخه‌سواران بود و ۳ مورد فوتی دوچرخه‌سوار داشتیم.

وی گفت: از مهر پارسال تا امسال، تعداد تصادفات ۹ هزار و ۴۰۷ مورد برون‌شهری داشته‌ایم و علی‌رغم آمار بالا، ۱۲ درصد کاهش فوتی و ۴ درصد افزایش مجروحین داشتیم.

سردار غلامی افزود: علت تصادف در جاده‌های یک‌طرفه، عدم توجه به جلو و خواب‌آلودگی و در جاده دوطرفه، سبقت غیرمجاز است و در محورهای فرعی به اصلی با افزایش ۴۶ درصدی تصادفات روبه‌رو بوده‌ایم. در محورهای فرعی چالش زیادی داریم.