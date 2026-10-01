علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی داده‌های جوی اظهار کرد: یک موج کوتاه از امروز پنجشنبه وارد منطقه شده و تا روز شنبه جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: فعالیت این موج در کنار وزش باد، در برخی مناطق با گردوخاک محلی همراه خواهد بود و به تناوب شاهد بارش‌هایی در سطح استان خواهیم بود که عمدتاً به شکل پراکنده رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌های ناشی از این موج می‌تواند همراه با رعدوبرق باشد و احتمال وقوع بارش در نیمه شمالی استان و نواحی غربی بیشتر از سایر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده خاطرنشان کرد: در ساعاتی از روزهای جمعه و شنبه، وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و شهروندان باید متناسب با شرایط جوی احتیاط لازم را داشته باشند.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا امروز در بیشتر نقاط کرمانشاه کاهش می‌یابد، اما فردا جمعه افزایش مختصری خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده، روند دمای هوا بار دیگر کاهشی خواهد شد و کاهش دما طی این بازه ادامه خواهد داشت.

زورآوند همچنین از ورود یک موج کوتاه جوی دیگر در روزهای آینده خبر داد و افزود: موج کوتاه دیگری از روز دوشنبه به تدریج جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که جزئیات اثرگذاری آن در روزهای آینده و با بررسی داده‌های جدید مشخص‌تر خواهد شد.