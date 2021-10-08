رضایی: نمایش خوبی مقابل ربیسکو داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، سعید رضایی پس از پیروزی تیم فولاد سیرجان در نخستین مسابقه خود در قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا، افزود: همانطور که پیش بینی می‌شد با توجه به توان تیمی فولاد و والیبال ایران نسبت به فیلیپین نمایش خوبی داشتیم.

وی با بیان اینکه حریف فیلیپینی در ست‌های اول و دوم نمایش خوبی داشت، گفت: اما این موضوع کار فولاد را برای کسب بهترین نتیجه سخت نکرد. تنها نگرانی تیم و کادر فنی در مورد ساعت برگزاری مسابقه بود که خوشبختانه این موضوع نیز کنترل شد.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان تصریح کرد: انشاءالله به مرور شرایط تیم بهتر خواهد شد و تمرکز تیم و کادر فنی به تک تک بازی خواهد بود چرا که بازی‌های بعدی سخت‌تر خواهد شد، اما تلاش می‌کنیم که بهترین نتیجه را در این رقابت‌ها کسب کنیم.

تیم فولاد سیرجان فردا (شنبه) مسابقه ندارد و روز یکشنبه در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف نماینده ازبکستان می‌رود.