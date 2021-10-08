تنها گرندوینر غایب در المپیک بودم/ در مسابقات انتخابی شرکت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان کمتر از ۴۰ روز دیگر به میزبانی امارات در شهر دبی برگزار می‌شود. بدون شک مدعی اصلی حضور در این مسابقات کاپیتان خستگی ناپذیر تیم ملی است که برای رسیدن به ترکیب ثابت در وزن ۸۴- کیلوگرم باید در رقابت‌های انتخابی شرکت کرد.

ذبیح الله پورشیب مردی از جنس انگیزه و تمرین است که در هر میدانی برای کسب مدال به میدان می‌رود. کاراته کایی که خستگی را نمی‌شناسد و در تمام ۱۶ سال گذشته پس از حضور در مسابقات انتخابی به تیم ملی و افتخارات زیادی رسیده است. دور از انصاف است که برای نتیجه نگرفتن در یک تورنمنت از کاراته کایی انتقاد شود که با نا امیدی آشنا نیست و در هر شرایطی سخت تمرین کرده و در میدان‌های بزرگ بهترین مبارزات را به نمایش گذاشته و مدال کسب می‌کند و بهترین الگو برای جوانانی است که در ابتدای مسیر هستند و می‌خواهند راه سخت رسیدن به سکوهای افتخار را طی کنند.

ذبیح الله پورشیب در این مورد به خبرنگار مهر گفت: عشق و علاقه من کاراته است و معتقدم پرچم ایران در هر میدانی باید در بالاترین نقطه به اهتزاز درآید. بر همین اساس است که بیش از حد توانم برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کنم. هیچ چیز نمی‌تواند سد راه من شود و یا انگیزه من را از بین ببرد. اینکه مردم از من توقع دارند در هر میدانی به مدال رسیده و با دست پر برگردم، باعث افتخار من است. با توجه به آنکه در طول سال مسابقات متعددی پیش رو داریم و دائم در این میدان‌ها مبارزه می‌کنیم، تلاش ما آن است که با بهترین شرایط اعزام شویم ولی واقعاً سخت است که آنها بدن‌ها را آماده نگه داشت

بهترین کاراته کای وزن ۸۴- کیلوگرم جهان ادامه داد: یکی از همین موارد مسابقات کاراته وان مسکو بود، با وجود کسب چند پیروزی، به دلیل اشتباهاتی که به ندرت انجام می‌دهم، از رسیدن به مدال بازماندم. همین مسابقات شرایطی را فراهم کرد تا روی رفع نقاط ضعف متمرکز شده و برای موفقیت در مسابقات آتی بخصوص قهرمانی جهان تلاش می‌کنم.

پورشیب با اشاره به حضور در مسابقات انتخابی اظهار داشت: در تمام سالهای قبل تابع تصمیم کادر فنی بوده و در همه اردوهای تیم ملی حضوری مداوم داشته و با عبور از پارامترهای مد نظر مربیان به ترکیب اصلی تیم ملی رسیده‌ام و نتایج و عملکرد من چه در مسابقات داخلی و چه در رقابت‌های بین المللی مشخص است. در سال‌های اخیر هم هر موقع کادر فنی صلاح دانسته در مسابقات انتخابی شرکت کرده‌ام. برای مسابقات جهانی امارات نیز تمام تلاش خود را می‌کنم تا شرایط حضور در این رقابت‌ها را فراهم کنم.

وی در خصوص کسب عنوان گرندوینر هم گفت: چندین سال بود که نفر دوم وزن خودم بودم و خیلی تلاش می‌کردم که به این عنوان برسم ولی با چند امتیاز کمتر و یا از اعزام نشدن به یک یا دو تورنمنت، آن را از دست می‌دادم. اما در این دوره تا آخرین تورنمنت حضور داشته و در نهایت به خواسته خود رسیدم. خیلی علاقمند بودم با کسب مدال در آخرین میدان به این عنوان برسم ولی در نهایت با کسب سه مدال طلای متوالی کاراته وان‌ها موفق شدم دومین نفری باشم که در این سال‌ها برای ایران چنین عنوانی را کسب می‌کنم. این عنوان هر چند انفرادی است، ولی افتخار آن برای کاراته ایران است. خیلی مهم است در بین گرندوینرها جایگاه ایران محفوظ بماند. خیلی مهم است که در هر میدانی قدرت کاراته ایران را اثبات کنیم.

پورشیب ادامه داد: در بین گرندوینرهایی که برای دو سال اخیر از سوی فدراسیون جهانی معرفی شدندتنها کاراته کای غایب در المپیک بودم و این هم شاید از شانس من بود. هر ورزشکاری دوست دارد که در المپیک حضور داشته باشد. من در هر تورنمنتی با این هدف به میدان رفته و مدال‌ها و امتیازات زیادی کسب کردم، ولی با قوانین عجیب فدراسیون جهانی و کاهش اوزان رسمی، شانس مبارزه روی تاتامی المپیک از من گرفته شد، که حسرت آن برای همیشه با من خواهد ماند.

سرگروه تیم ملی در پایان گفت: برای من خیلی سخت بود که گرندوینر شدم، ولی در المپیک غایب بودم، همیشه شکرگزار خداوند متعال بوده و با درس گرفتن و کسب تجربه از گذشته، خاطره المپیک را فراموش کرده و به آینده نگاه می‌کنم. مثل همیشه با انگیزه فراوان و حضور در اردوهای تیم ملی تمام تلاشم را می‌کنم تا در مسابقات آینده عضو تیم ملی شده و برای موفقیت آن مبارزه کنم. قلب من فقط برای لحظه‌ای می تپد که پرچم کشورم به اهتزاز درآید و دل مردم عزیز ایران شاد شود و تا زمانی که بتوانم برای کاراته ایران مفید باشم ادامه خواهم داد.