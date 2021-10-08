به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در ششمین سفر استانی خود وارد فرودگاه بوشهر شد. دیدار با روحانیون، نخبگان، جوانان و قشرهای مختلف مردم، بازدید از برخی طرح‌ها و حضور در جلسه شورای اداری و نشست با خبرنگاران از جمله برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به بوشهر است. وزرای نفت، اقتصاد، نیرو و جهاد کشاورزی به نمایندگی از رئیس جمهور در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر برای بررسی مشکلات و مطالبات مردم حاضر شدند.

۲۳:۱۱ رئیس جمهور بوشهر را به مقصد تهران ترک کرد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه به استان بوشهر سفر کرد و ضمن بازدید از نقاط مختلف استان، در نشست با نخبگان، نشست شورای اداری و نشست با خبرنگاران شرکت کرد.

سفر دولت به استان بوشهر با تصویب ۹۴ پروژه پایان یافت.

رئیس جمهور در پایان سفر یک روزه خود به استان بوشهر دقایقی پیش بوشهر را به مقصد تهران ترک کرد.

۲۲:۵۱ دولت عزمی جدی برای رفع مشکل اشتغال در نقاط مختلف کشور دارد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در پایان سفر خود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتظار داشتیم که در اجتماعات مردمی شرکت کنیم ولی توفیق حاصل نشد.

وی اضافه کرد: برای توسعه صنایع پائین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی به منظور ایجاد اشتغال و درآمد پایدار تصمیمات خوبی مد نظر قرار گرفته است.

رئیس جمهور اضافه کرد: نیروی کارآمد استان بوشهر باید در اولویت اشتغال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع باشد. باید از نیروی توانمند بومی در استان بوشهر استفاده شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی درآمدهای خوبی دارند و باید سهم خود را در توسعه استان بوشهر پرداخت کنند. مردم می‌بینند که نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد ولی وقتی که سهمی از پتروشیمی در استان نداشته باشند قابل قبول نیست.

وی با اشاره به نیازهای استان به آب، تاکید کرد: دو کانال برای تأمین آب استان بوشهر مد نظر داریم که یکی تأمین آب از نیروگاه اتمی بوشهر است و در مرحله اول تا ۷۰ هزار متر مکعب آب از این نیروگاه تأمین خواهد شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بخش دیگر هم توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها است که باید با تخصیص اعتبارات مورد نیاز هر چه سریع‌تر نسبت به تأمین نیازهای مردم اقدام شود.

وی اضافه کرد: برای تأمین برق از طریق نیروگاه اتمی هم باید اقدامات لازم صورت گیرد. ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر باید به سه برابر وضعیت فعلی افزایش یابد.

رئیسی از تلاش برای تأمین مالی پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز خبر داد و افزود: استاندار بوشهر باید این موضوع را با جدیت دنبال کند تا شاهد تسریع در اجرای این پروژه باشیم.

رئیس جمهور از آماده‌سازی هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ساحلی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری در استان بوشهر خبر داد و افزود: در گام‌های بعدی نیز اراضی دیگری برای این منظور اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: دولت عزمی جدی برای رفع مشکلات اشتغال در نقاط مختلف کشور دارد و با همراهی جوانان برای توسعه اشتغال در سطح استان اقدام می‌کند.

۲۱:۴۳ رئیس جمهور: نیازمند مدیریت تحول‌خواه هستیم

سید ابراهیم رئیسی جمعه‌شب در نشست شورای اداری بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های استان بوشهر فراوان است و باید از این ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه استان استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید استان بوشهر متحول شده و وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر یابد افزود: باید تعریف درستی از وضعیت موجود داشته باشیم و باید به نقطه مطلوب حرکت کنیم. این حرکت نیازمند یک سری مقدمات از جمله بودجه، مدیریت و کار جهادی است.

رئیس جمهور به نقش مهم و محوری مدیریت تحول‌خواه و تحول‌آفرین را در تغییر بسیار مهم دانست و اضافه کرد: مدیری که اراده کند و برای تحول اقدام کند می‌تواند تحول آفرین باشد.

۱۸:۴۶ رئیس جمهور: استان بوشهر ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه و پیشرفت دارد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر جمعه در دیدار با نخبگان، علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های خوبی برای توسعه و پیشرفت دارد که این ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اجرای عدالت را از محوری‌ترین برنامه‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: در برخی از بخش‌های کارهای خوبی برای توسعه صورت گرفته ولی در بخشی دگیر شاهد کم‌کاری هستیم که باید توازن مناسبی در توزیع امکانات صورت گیرد.

رئیس جمهور از تنظیم بودجه سال آینده بر اساس آمایش سرزمینی خبر داد و خاطرنشان کرد: محور توزیع اعتبارات و بودجه بر اساس عدالت خواهد بود و تلاش داریم به مطالبه نخبگان برای توزیع عادلانه امکانات پاسخ دهیم.

۱۷:۰۸ رئیس جمهور: بخشی از آب بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن هسته‌ای تأمین شود

سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر جمعه در پایان بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه از حق مسلم خود در بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کوتاه نخواهیم آمد تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب به پیشرفت‌های پایدار در عرصه صنعت هسته‌ای بر اساس آخرین استانداردهای جهانی دست یابیم.

۱۵: ۱۵ رئیس جمهور از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد

سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه با حضور در نیروگاه اتمی بوشهر از طرح‌های توسعه‌ای این نیروگاه بازدید کرد.

مسئولان سازمان انرژی اتمی و مجریان پروژه‌ها، رئیس جمهور را در جریان آخرین وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر قرار دادند.

۱۳:۵۱ رئیس جمهور: دولت برای رفع مشکلات استان بوشهر مصمم است

سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر جمعه در نشست بررسی وضعیت اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز اظهار داشت: اتصال استان بوشهر به خطر ریل سراسری مطالبه بحق مردم این استان است.

وی پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه راه‌آهن بوشهر را غیر قابل قبول دانست و بیان کرد: تسریع در روند تکمیل این پروژه مهم ضروری است و مسئولان مربوطه باید برای تحقق این مهم تلاش مضاعفی داشته باشند.

۱۲:۴۸ رئیس جمهور در نخلستان‌های استان بوشهر

رئیس جمهور با حضور در نخلستان‌های استان بوشهر از نزدیک مسائل و مشکلات حوزه نخل و خرما را بررسی کرد.

۱۲:۳۲ رئیس جمهور از موزه شهید رئیسعلی دلواری بازدید کرد

سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر با حضور در شهرستان تنگستان، از موزه شهید رئیس‌علی دلواری بازدید کرد.

۱۲:۱۷ رئیس جمهور از پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز بازدید کرد

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه با حضور در شهرستان تنگستان استان بوشهر، از محل اجرای پروژه راه آهن بوشهر - شیراز بازدید کرد.

طرح راه‌آهن شیراز - بوشهر دارای ۴۵۰ کیلومتر طول است که در ۱۱ قطعه تعریف شده است و طی سال‌های گذشته به خاطر عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز روند کندی داشته است.

۱۲:۰۳ رئیس جمهور: اعتبارات لازم برای تأمین آب کشاورزی در تنگستان تخصیص می‌یابد

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از نخلستان‌های شهرستان تنستان اظهار داشت: حمایت از کشاورزان را به صورت ویژه در دستور کار داریم. یکی از مشکلات مهم حوزه کشاورزی در استان بوشهر مربوط به آبیاری است که تلاش داریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه رفع مشکل حوزه آب فراهم شود.

۱۰:۵۶ رئیس جمهور: مافیای قاچاق باید شناسایی شود / لزوم برخورد با دست‌های پشت پرده

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور در حوزه اقتصادی، قاچاق سازمان یافته است.

وی اضافه کرد: نیروهای اطلاعاتی باید عناصر قاچاق‌های سازمان یافته و دست‌های پشت پرده را شناسایی کنند.

رئیس جمهور بیان کرد: افرادی هستند که قاچاق می‌کنند و دستگیر می‌شوند ولی اینها عناصر اصلی نیستند. باید عناصر اصلی و پشت پرده قاچاق شناسایی شده و با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: مافیای قاچاق باید شناسایی شود و برخورد لازم در این زمینه صورت گیرد.

۱۰:۴۶ رئیس جمهور: گره‌گشایی از حوزه تولید باید با جدیت دنبال شود

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: تولید نیاز ضروری کشور است و باید به صورت ویژه از بخش‌های مختلف تولید حمایت شود.

وی گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه‌های مختلف باید به صورت ویژه از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت شود.

رئیس جمهور بر رفع مشکلات واحدهای راکد تأکید کرد و اظهار داشت: رفع موانع تولید یکی از اولویت‌های دولت است.

۱۰:۳۴ رئیس جمهور با کشاورزان استان بوشهر دیدار و گفت‌وگو کرد

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه با حضور در شهر اهرم در شهرستان تنگستان، با تعدادی از کشاورزان دیدار و گفت‌وگو کرد. کشاورزان در این دیدار به بیان مشکلات و نیازهای خود پرداختند.

۱۰:۲۴ ساختار سازمان اموال تملیکی اصلاح شود / لزوم تعیین تکلیف انبارها

سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر اظهار داشت: از مرجع قضائی انتظار داریم که هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی اقدام کنند. گذشت زمان باعث خسارت می‌شود. این زمان هم برای دولت و هم برای صاحب مال باعث خسارت است، در صورتی که قرار باشد که این اموال مسترد شود.

۹:۵۰ رئیس جمهور از شرکت صنایع دریایی ایران بازدید کرد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه با حضور در شرکت صنایع دریایی ایران، در جریان فعالیت‌های این شرکت قرار گرفت. شرکت صنعتی دریایی ایران در زمینه ارائه خدمات مهندسی، کشتی‌سازی، ساخت و نصب پایانه‌های نفتی و تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و اسکله‌سازی فعالیت می‌کند.

۸:۱۱ رئیس جمهور: محرومیت‌های استان بوشهر در کنار ظرفیت‌های فراوان قابل تحمل نیست

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در فرودگاه بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مردم ولایت‌مدار و مقاوم بوشهر سلام می‌کنم. توفیقی است که امروز در خدمت مردم بوشهر باشیم و پیشاپیش از اینکه امکان برگزاری جلسات مردمی وجود ندارد عذرخواهی می‌کنیم. وی اضافه کرد: امیدواریم در فرصت‌های آینده این امکان فراهم شود که در جمع مردم بوشهر و شهرستان‌های مختلف این استان حضور یابیم و از نزدیک هم نقطه نظرات مردم عزیز را بشنویم و هم به بررسی مسائل بپردازیم.