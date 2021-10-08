۱۶۵ خانوار از عشایر ایوان از آب آشامیدنی برخوردار شدند

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت کشور را روستائیان و جامعه عشایر تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به وجود ۹ هزار خانوار عشایر در استان ایلام، گفت: سهم عشایر از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد.

یاسمی افزود: پروژه تامین آب شرب درگه و بانکول ایوان فاز دوم آن با مبلغ ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید و ۱۶۵ خانوار از عشایر شهرستان ایوان از شبکه آب سالم بهره مند شدند.

وی گفت: نمونه عینی اقتصاد مقاومتی، همین زندگی و تولیدات عشایر است که با تقویت بیش از پیش آن می‌توانیم اشتغال پایدار آنها را برای تولید تسهیل کنیم.