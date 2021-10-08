حمایت و تقویت دانشگاه امام خمینی(ره) در دستور کار دولت قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر قزوین که در مسجد النبی (ص) برگزار شد با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس عراق، این انتخابات را برای مردم عراق و منطقه بسیار دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: مردم عراق بدون شک نظام سلطه را نا امید کرده و بهترین انتخاب ممکن را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ملت عراق بهتر از هرکسی می‌دانند که حضور آمریکا در این کشور ثابت برای آنها به ارمغان نیاورده و نخواهد آورد اضافه کرد: مجلس پیش روی عراق می‌تواند با اخراج نیروهای امریکایی از این کشور به ثبات و پیشرفت این کشور کمک بسزایی بکند.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه رببع الاول، اضافه کرد: این ماه مملو از مناسبت‌هایی است که برای اسلام دارای اهیمت است.

وی ادامه داد: هچرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه از مناسبت‌های مهم این ماه است که باعث شد باعث گسترش و توسعه اسلام شود.

آیت الله عابدینی هجرت را یکی از مسائل دارای اهمیت در قرآن دانسته و عنوان کرد: هجرت امام از ایران نیز زمینه توسعه انقلاب اسلامی و پی ریزی انقلابی جهانی شد که امروز دنیا نیز آن را حس می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای دانشگاه امام خمینی (ره) اضافه کرد: دانشگاه بین المللی امام خمینی دارای جایگاه ویژه ای در نظام تعلیم و تربیت کشور و منطقه دارد.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه وجود دانشجویان خارجی ظرفیتی برای تقریب مذاهب است تاکید کرد: بر اساس اساسنامه این دانشگاه، ۱۶ هزار دانشجو از ۲۴ هزار دانشجوی این دانشگاه باید از اتباع خارجی باشند اما در دولت پیشین اهمیت زیادی به این دانشگاه داده نشد ولی امیدواریم در این دولت شاهد تقویت دانشگاه از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن روز حافظ نیز عنوان کرد: حافظ و شعرای پیشین این آب و خاک که داشته‌های خود را بر گرفته از قران و دین اسلام می‌دانستند برای این کشور سرمایه هستند و نباید اجازه دهیم این سرمایه‌های معنوی کشور با خطر تحریف روبرو شوند.

آیت الله عابدینی در پایان با اشاره به فرارسیدن روز کاهش آسیب‌ها و بلایای طبیعی یادآور شد: استان قزوین نیز از استان‌های حادثه خیز در کشور است و باید تمهیدات لازم برای آموزش و تأمین زیرساخت‌ها جهت کاهش خسارت ناشی از بلایا در استان اندیشیده شود.