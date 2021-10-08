عاملان برجام پاسخگوی خسارات این توافق باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: برای حل مشکلات کشور باید با تلاش و کار جهادی به قدرت الهی تکیه کنیم و برای تکیه بر قدرت الهی باید قدرت‌های طاغوتی را شکست دهیم.

وی با بیان اینکه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این سمت پیش رفت، ادامه داد: دیگر کشورها نیز با تأسی از جمهوری اسلامی به دنبال شکستن قدرت‌های طاغوتی هستند تا راه خود را به سمت آزادی واقعی پیدا کنند.

امام جمعه کرج بیان کرد: دولت باید از تمامی ظرفیت‌ها و عناصر دلسوز کشور برای پیشرفت استفاده کند اما کسانی که پیش از این منجر به مسئله‌سازی و مشکل‌آفرینی شدند نباید در دولت به کار گرفته شوند، چراکه بهره‌گیری از آنها چیزی پیشمانی به دنبال ندارد.

وی تصریح کرد: مردم از مسئولان می‌خواهند در انتصاب افراد تمام جوانب را بررسی کنند تا فرد انتخاب شده سابقه اشتباه و فساد نداشته باشد، چراکه این افراد منجر به صدمه خود منافع ملی خواهند شد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی خاطرنشان کرد: برخی افراد که در زمینه تحقق برجام مسئولیت داشتند اعتراف کردند که در بعضی موارد این توافق اشراف نداشتند، این عدم اشراف امروز به خسارت‌های زیادی منجر شده است.

وی گفت: نباید خسارت‌های زیادی را که به واسطه برجام به منافع عمومی و ملی وارد شد فراموش کنیم بلکه باید این خسارت‌ها جبران و با عاملان آن برخورد شود.

نماینده ولی فقیه در البرز بیان کرد: موضع وزیر خارجه ایران در قبال آمریکا انقلابی و اصولی بود، البته به جز پیام‌های شفافی با هر پیامی که با عزت ایران اسلامی منافات دارد نیز به طور قطع اینگونه برخورد خواهیم کرد.