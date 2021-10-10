محمد هادی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین جشنواره رسانه‌ای هنری ابوذر آذر ماه سال جاری در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های گزارش، یادداشت، خبر، مستند کوتاه، کلیپ، عکس و کاریکاتور، موشن گرافی و اینفوگرافی به جشنواره ابوذر ارسال کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه‌ی استان کرمانشاه با اشاره به موضوعات در نظر گرفته شده برای پنجمین جشنواره رسانه‌ای هنری ابوذر، تصریح کرد: امنیت پایدار، مکتب حاج قاسم سلیمانی، امید و نشاط، روحیه جهادی، انقلابی و مانع زدا، الگوسازی و مطالبه، سبک زندگی، مدیریت بر فضای مجازی، خودکفایی و توان افزایی اقتصادی، مواجهه با سلطه رسانه‌ای غرب، کرونا و کمک مؤمنانه، ضرورت تقریب مذاهب و اقوام، تمدن نوین اسلامی، مسائل صنفی اهالی رسانه و از اخراج تا فرار آمریکا از منطقه از موضوعات پنجمین جشنواره رسانه‌ای هنری ابوذر استان کرمانشاه است.

صحرایی بیان کرد: ۱۵ آذر ماه سال جاری آخرین فرصت ارسال ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای هنری ابوذر و شرکت در جشنواره خواهد بود.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان جهت شرکت در پنجمین جشنواره رسانه‌ای هنری می‌توانند به صورت غیرحضوری به کانال @aboozar5_ksh در پیام رسان ایتا و یا به صورت حضوری به دفتر سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه مراجعه و نسبت به دریافت فرم ثبت نام و بارگذاری آثار اقدام کنند.