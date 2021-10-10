به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دفتر «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق بیانیه ای را در محکومیت حمله تروریستی در «قندوز» افغانستان منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه خود آورده است: با قلبی آکنده از غم و اندوه خبر شهادت شمار زیادی از نمازگزاران بیگناه در قندوز را دریافت کردیم. ما این جنایت فجیع را به شدت محکوم می کنیم.

دفتر مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق همچنین عنوان کرده است: متأسفانه باید بگویم که در کمال تعجب مشاهده می کنیم که کشورهای اسلامی، ملت بیگناه افغانستان را به حال خود رها کرده اند و عملا اجازه داده اند تا جنایت های بیشتری علیه مردم مؤمن این کشور صورت گیرد.

این دفتر در بیانیه مذکور عنوان کرده است: از کشورهای اسلامی می خواهیم تا در این شرایط به دنبال راهکارهای مؤثری برای رهایی بخشیدن برادران افغان از شرارت های گروه های تروریستی باشند.

گفتنی است، شبکه تلویزیونی طلوع دیروز شنبه از افزایش تعداد شهدای انفجار انتحاری روز گذشته در این کشور به ۱۵۰ نفر خبر داد. بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، یکی از اعضای کادر بیمارستان ولایت قندوز در این خصوص گفت که بر اثر این حادثه تا کنون ۱۵۰ تن شهید و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

گروهک تکفیری تروریستی داعش پیشتر مسئولیت انفجار در مسجد سید آباد در منطقه خان آباد واقع در ولایت قندوز افغانستان را بر عهده گرفت. ظهر روز جمعه انفجاری هنگام اقامه نماز در مسجد شیعیان رخ داد.

طبق گزارش‌ها این انفجار حدود ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی رخ داد. جمعیت زیادی برای اقامه نماز جمعه جمع شده بودند که عامل انتحاری یک بمب را در داخل مسجد منفجر کرد.