به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رنجبر سرپرست اداره کل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با اشاره به افزایش حجم سفرهای شهری در روزهای آغازین سال تحصیلی گفت: تقویت ظرفیت ناوگان، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ساعات اوج سفر و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، از مهم‌ترین الزامات اجرای مطلوب طرح استقبال از مهر است.

وی همچنین بر آمادگی شرکت بهره‌برداری مترو برای تقویت ناوگان و استفاده از قطارهای ذخیره در ساعات اوج، و نیز آمادگی شرکت واحد اتوبوسرانی برای مدیریت سریع نقص‌های فنی و جلوگیری از ایجاد اختلال و گره‌های ترافیکی تأکید کرد.

وی افزود: بازدید مشترک از پایانه‌های تاکسیرانی، شناسایی نیازهای موجود، آماده‌سازی پایانه‌های مسافربری، رفع نواقص و بهسازی محیطی پایانه‌ها باید پیش از آغاز سال تحصیلی با جدیت دنبال شود.

سرپرست اداره کل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق در ادامه، اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان را از دیگر محورهای مهم طرح استقبال از مهر عنوان کرد و بر استفاده از ظرفیت ایستگاه‌ها و قطارهای مترو برای ارائه پیام‌های آموزشی مرتبط با بازگشایی مدارس و مدیریت سفر تأکید کرد.

زینب عبادی مدیرکل مهندسی و ایمنی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در کارگروه ارتقای ایمنی محدوده اماکن آموزشی با محوریت طرح استقبال از مهر، با اشاره به ضرورت تأمین ایمنی دانش‌آموزان گفت: ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس، شناسایی و رفع نواقص ترافیکی، ساماندهی گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر پیرامونی مراکز آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

عبادی همچنین بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر، بررسی وضعیت علائم و تجهیزات ترافیکی و تقویت اقدامات ایمنی در محدوده مدارس تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان مناطق ۲۲گانه و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و تأمین ایمنی دانش‌آموزان داشته باشد.

وی ساماندهی و جمع‌آوری حصارهای کارگاه‌های ساختمانی پیرامون مراکز آموزشی با رعایت ضوابط و الزامات ایمنی و ترافیکی را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت حیاط و پارکینگ مدارس برای توقف موقت سرویس‌های مدارس نیز می‌تواند در کاهش ازدحام و ارتقای ایمنی محدوده مدارس مؤثر باشد.

در این نشست همچنین بر تهیه و انتشار محتوای آموزشی با موضوعات ترافیکی در بستر «شاد» با همکاری آموزش و پرورش تأکید شد.