به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ فیلم کوتاه ایرانی «اسپایدر زن» به نویسندگی و کارگردانی مریم خدابخش و «خورشید میشود» به کارگردانی علی تابع امام، بهطور همزمان برای حضور در بیستودومین دوره جشنواره فیلم Utopia آمریکا انتخاب شدند و در این رویداد سینمایی به رقابت خواهند پرداخت.
بیستودومین دوره جشنواره Utopia از ۱۷ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۵ تا ۲۶ مهر) در شهر گرینبلت ایالت مریلند، در نزدیکی واشنگتن دیسی، برگزار میشود. این جشنواره که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است، بر سینمای مستقل تمرکز دارد و فیلمهای کوتاه، بلند، مستند و انیمیشن را با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و انسانی را به نمایش میگذارد.
«اسپایدر زن» به نویسندگی و کارگردانی مریم خدابخش و تهیهکنندگی علی تابع امام ساخته شده است. داستان فیلم درباره «نگار» است که در روز خواستگاری خود با چالشی غیرمنتظره روبهرو میشود.
از عوامل اصلی این فیلم میتوان به زهرا آقاپور، نرگس محتشمی، رزا هاشمی، الهام توفیقی، علی تابع امام و مریم رضازاده بهعنوان بازیگران و امیرحسین دیباج مدیر فیلمبرداری، شهرام متولیباشی صدابردار و عماد خدابخش تدوینگر اشاره کرد.
«خورشید میشود» به کارگردانی علی تابع امام و تهیهکنندگی مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی ساخته شده است. نویسندگی و تدوین این فیلم را مریم خدابخش و علی تابع امام برعهده داشتهاند.
نظر شما