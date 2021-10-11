ثبت ۳۲۸ موقوفه در شهرستان مرزی بانه

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمد شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بانه اظهار داشت: مردم این دیار در طول هزار و ۴۰۰ سال مسلمان بودنشان همواره در امور دینی پیشرو بوده اند و ثبت موقوفات متعدد دینی مؤید این مطلب است.

وی افزود: در شهرستان مرزی بانه ۱۸۲ مسجد و حسینیه دایر هستند و یک هزار و ۳۲۳ رقبه در قالب ۳۲۸ موقوفه دارای درآمد هستند که از محل درآمد این موقوفات خدمات عام المنفعه انجام می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بانه اعلام کرد: از محل نیات موقوفات این شهرستان در سال جاری، ۶۵ بسته تحصیلی در بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع شد و در راستای کمک به نیازمندان نیز ۱۰۰ بسته معیشتی با ارزش ۷۵۰ میلیون ریال بین نیازمندان توزیع شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: بسته‌های معیشتی ویژه ماموستایان نیز با ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در دهه وقف توزیع می‌شود.

وی افزود: در سال جاری بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد موقوفات برای تعمیر و بازسازی مساجد هزینه شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بانه گفت: مبلمان شهری با مساجد شهرستان بانه هماهنگ نیستند که باید شهرداری این بخش را مدیریت کند.

محمدی همچنین از وصول شش میلیار ریال از محل موقوفات در اختیار شهرداری بانه و پنج میلیارد ریال از محل اجرای احکام از اشخاص حقیقی در سال جاری خبر داد و گفت: این روند برای تحقق نیات واقفان و جلوگیری از تعدی به این نیت شرعی با جدیت دنبال می‌شود.

محمدی با اشاره به اهمیت وقف‌های ثبت شده در بانه گفت: احداث مسجد سلیمان بگ، خانه عالم کانی گویز، خانه عالم کانی بید، خانه عالم دارینه و زمین مسجد روستای دارینه با دو قطعه زمین مثمر از جمله موقوفات قابل توجه این شهرستان است که زمینه ساز برکات بسیاری برای شهروندان شده اند.