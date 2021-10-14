به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا روز شنبه هفته بعد با انجام دو مسابقه در کشور عربستان پیگیری می‌شود.

در این مرحله، تیم النصر عربستان میزبان الوحده امارات است و الهلال هم از پرسپولیس ایران میزبانی می‌کند.

روزنامه الریاضیه عربستان با اشاره به پروتکل‌های بهداشتی این دیدارها اعلام کرد که هر یک از تیم‌ها در هتلی جداگانه مستقر خواهند شد و علاوه بر این، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناظران هم در هتلی دیگر حضور دارند.

بر اساس این دستورالعمل‌ها، هر چهار باشگاه قبل از مسابقه تست کرونا می‌دهند و هر بازیکن و عضوی که تستش مثبت شود، مجبور به ترک اردوی تیم می‌شود.

علاوه بر این، هیچکدام از اعضای تیم‌ها و باشگاه‌ها حق ندارند از محل اقامت خود به جز در استادیوم، محل تمرین و نشست خبری حضور یابند و هرکسی که این امر را نقض کند، مشمول جریمه‌های AFC خواهد شد.