کالاهای اساسی باید یکسره از بندر به مقصد حمل شوند/رفع موانع ترخیص

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر امروز در جلسه بررسی فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از بندر امام اظهار کرد: هدف از سفر به بندر امام مشاهده و ارزیابی ظرفیت بارگیری و تخلیه کالاها و همچنین بررسی برنامههای آینده برای توسعه فعالیتهای این بندر است.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام و اهمیت تسریع یافتن در این کار تأکید کرد: تسهیل ورود کالا به کشور و همچنین خروج کالا از کشور یکی از دلایل برگزاری این جلسه است.
رضایی عنوان کرد: باید بهسرعت به سمت حمل کالا به کشور پیش رفت یعنی وقتی کشتی به آبهای کشور وارد میشود بلافاصله کالای آن وارد کامیون و به مقصد حمل شود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور ادامه داد: بهگونهای باید برنامهریزی شود که بهجز ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی که باید ذخیرهسازی شوند، کالاهای وارد شده به کشور نیز بلافاصله از بنادر به شهرهای مورد نظر حمل شود.
رضایی با اشاره به اینکه قطعاً در روند ترخیص و حملونقل کالاهای اساسی موانعی وجود دارد که باید با برنامهریزی آنها را رفع کرد یا به حداقل رساند، گفت: در این زمینه موانع باید بررسی شوند تا تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به حمل کالا از بندر امام گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور صبح امروز جمعه با استقبال صادق خلیلیان استاندار خوزستان وارد اهواز شد.
بررسی صادرات و واردات از خوزستان، پیگیری دستورات سفر ریاست جمهوری به خوزستان، رسیدگی به مسائل زلزلهزدگان شهرستان اندیکا و حضور در جلسه قرارگاه بازسازی منازل زلزلهزده اندیکا از جمله اهداف سفر محسن رضایی به استان خوزستان است.
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