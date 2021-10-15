وزیر کشور به دیدار خانواده شهید سیدنژاد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور در این دیدار احمد وحیدی وزیر کشور با گرامیداشت یاد و نام سرگرد شهید سید اشرف سیدنژاد بیجار پسی، فرزندان آن دلاور شهید را مورد تفقد قرار داد.

سرگرد شهید سید اشرف سیدنژاد بیجار پسی در نیمه فروردین ۱۳۷۵ در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

شهید سید اشرف سید نژاد در یک خانواده مذهبی در روستای سادات محله اطاقور دیده به جهان گشود. در دوران ابتدایی پدرش را از دست داد لذا، ضمن کار برای امرار معاش، همزمان به تحصیل نیز می‌پرداخت. در سال ۱۳۵۶ موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته ادبیات شد. همزمان با اوج فعالیت‌های انقلابی و پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت فعال داشت. وی از سجایای اخلاقی فراوانی برخوردار بود.

آن شهید گرانقدر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به استخدام شهربانی سابق (نیروی انتظامی) در آمد و پس از قریب به دو دهه خدمت صادقانه در نوروز ۱۳۷۵ در شهرستان مرزی خاش در درگیری با اشرار مسلح و سوداگران مرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از شهید سید نژاد ۳ فرزند به یادگار مانده است. پیکر پاک وی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.