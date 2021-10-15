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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

استان بوشهر یک روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشته است

استان بوشهر یک روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشته است

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: استان بوشهر یک روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشته است.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۳۶ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۳۰ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۱۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و سه نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر یک روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشته است، ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۹۸۴ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۸۷ هزار و ۲۱ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5328306

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