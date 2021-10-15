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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۴۴

۲۸۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

۲۸۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

زنجان-۲۸۹ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۲ مورد فوت ناشی از کرونا، آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۷۳۷ نفر رسید.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۴ هزار و ۵۵۶ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۰ هزار و ۶۱۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در استان زنجان هم اکنون ۲۸۹ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5328332

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