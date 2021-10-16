شمارش معکوس برای آغاز رقابتهای جهانی کاراته/ برنامه کامل مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۳۰ روز دیگر در ورزشگاه «حمدان» شهر دبی آغاز می‌شود. تا این لحظه یعنی در فاصله ۱۶ روز به پایان مهلت قانونی ثبت نام، ۲۹۴ کاراته کا از ۴۹ کشور برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند که از نکات بارز آن معرفی ترکیب کامل تیم ملی ژاپن است.

ژاپن، فرانسه و برزیل ۱۶ کاراته کای خود را برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند. آلمان، هنگ کنگ و کنیا نیز هر کدام ۱۴ نفر را ثبت نام کرده اند. پیش بینی می‌شود که این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۲۰۰ کاراته کا برگزار شود.

سایت رسمی فدراسیون جهانی کاراته در این خصوص نوشت: « بهترین‌های کاراته جهان یک ماه دیگر در مجموعه ورزشی مدرن و پیشرفته «حمدان» گرد هم می‌آید. مجموعه‌ای که در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار ساخته شده یکی از بزرگترین و بهترین‌ها در جهان است. این سالن با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تماشاگر، در سال ۲۰۱۰ تکمیل شد و میزبان بسیاری از رویدادهای درجه یک از جمله مسابقات جهانی شنا در سال ۲۰۱۰ بوده است.»

برنامه کامل مسابقات

این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد:

یکشنبه ۲۳ آبان ماه: جلسه کمیسیون‌های ورزشکاران، پزشکی، مربیگری، زنان و فنی

دوشنبه ۲۴ آبان ماه: کلاس آموزش و هماهنگی مربیان (از ساعت ۹-۱۳) جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی (از ساعت ۹-۱۳) و کنگره فدراسیون جهانی (از ساعت ۱۵- ۱۹)

سه شنبه ۲۵ آبان ماه: مبارزات مقدماتی تا نیمه نهایی اوزان ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان، اوزان ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم زنان

چهارشنبه ۲۶ آبان ماه: مبارزات مقدماتی تا نیمه نهایی اوزان ۵۰-، ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم زنان، ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم مردان

پنجشنبه ۲۷ آبان ماه: مسابقات جدول شانس مجدد کلیه اوزان کومیته انفرادی، مقدماتی کاتای انفرادی زنان و مردان، مسابقات مقدماتی کومیته تیمی زنان و مردان

جمعه ۲۸ آبان ماه: مسابقات شانس مجدد کاتای انفرادی در هر دو بخش مردان و زنان، جدول شانس مجدد کومیته تیمی

شنبه ۲۹ آبان ماه: دیدارهای رده بندی کاتا و کومیته انفرادی در کلیه اوزان (از سا عت ۱۰-۱۴:۳۰)، فینال کلیه بخش‌های انفرادی (از ساعت ۱۶ تا ۱۸)

یکشنبه ۳۰ آبان ماه: رقابتهای پاراکاراته در نوبت صبح، مسابقات رده بندی و فینال کاتا و کومیته تیمی و مراسم توزیع مدال‌ها