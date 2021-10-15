آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن ضمن روند کاهشی آلودگیها در منطقه در بعضی ساعات کیفیت هوا در سطح ناسالم برای گروههای حساس قرار خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با غبار محلی بوده و هوا در بعضی ساعات برای گروههای حساس ناسالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۶ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۹ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری است و هوا سالم خواهد شد.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۸ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۸ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
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