تأخیر در انتصاب استاندار قزوین مدیران را بی انگیزه کرده است

محمدحسین شفیعی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شاخصه‌های مورد نیاز برای انتخاب استاندار قزوین اظهار کرد: با توجه به ایجاد تغییرات کلی در سیستم اجرایی دولت و انتخاب ریاست‌جمهور نکته مهم در انتخاب مسئولان داشتن نگاه جهادی و انقلابی است.

وی باور و ایمان به انقلاب را شاخص اصلی استاندار آینده استان قزوین دانست و افزود: یکی از دلایل عقب‌ماندگی‌های موجود در استان استفاده از نیروهای غیربومی فاقد شناخت لازم از قزوین در سطح عالی استان بوده است.

دبیر ائتلاف پیروان ولایت استان قزوین ادامه داد: از سوی دیگر عدم دقت در انتخاب مدیران توانمند برای مسئولیت‌های استان، سبب شد تا فضای استان سنگین باشد و ما رکود و عدم کارآمدی را احساس کنیم.

وی با اشاره به اینکه استاندار باید جوان و توانا باشد عنوان کرد: در طی این هشت سال انتخاب ۴ استاندار سبب شد تا ثبات مدیریت در کارها از بین رفته و مسائل استان دچار مشکل شود و بسیاری از ظرفیت‌ها راکد بماند و با توجه به این مسائل نیازمند نگاه انقلابی و جهادی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان هستیم.

این فعال سیاسی ابراز کرد: با توجه به اینکه استاندار عالی‌ترین مقام اجرایی استان است، شناخت کافی وی از استان می‌تواند در پیشبرد کارها نقش مؤثری داشته باشد.

وی بیان کرد: استفاده از استاندار بومی و همچنین استفاده از ظرفیت جوانان تحصیل کرده و توانمند می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و تعالی استان داشته باشد.

وی افزود: انتخاب مدیران کل دستگاه‌ها که طیف گسترده‌ای را در برمی‌گیرد از دیگر مسائلی است که توسط استاندار انجام می‌شود و زمانی این امر به‌خوبی محقق می‌شود که استاندار شناخت کافی نسبت به شرایط و افراد داشته باشد زیرا اگر شناخت کافی نداشته باشد برای شناخت نیازمند زمان است و اتلاف زمان می‌تواند باعث آسیب شود.

شفیعی‌ها تصریح کرد: در حال حاضر نیز این اتلاف زمان و تأخیر برای انتخاب استاندار سبب شده تا نوعی سرگردانی و بی‌انگیزه بودن برای مدیران دستگاه‌ها ایجاد شود که لازم است مقامات بالاتر هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای انتخاب استاندار را انجام داده و پس از آن استاندار نیز با دقت کافی انتخاب مدیران را انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات جدی در سطح کشور وجود دارد که استان قزوین نیز از این مشکلات جدا نیست و به‌طور حتم مسئلهٔ آب در حوزه‌های مختلف آب شرب، آب کشاورزی و جلوگیری از هدر و مدیریت آن از مسائلی است که استاندار جدید با آن مواجه خواهد شد.

این فعال سیاسی مطرح کرد: فعال‌سازی صنعت استان برای ایجاد اشتغال به‌ویژه برای جوانان، فعال کردن کارگاه‌های صنعتی و مسائل مربوط به کشاورزی از دیگر مسائلی است که استاندار باید برای این امور ورود جدی داشته باشد.

وی در پایان گفت: پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی که گره‌خورده در اقتصاد و معیشت است و به سبب مسائل اقتصادی و اجتماعی دچار ضرر و زیان شده از دیگر عناوینی است که نیاز به توجه دارد و متولیان فرهنگی باید در کنار برنامه‌ریزی برای مسائل کلان به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز بپردازند تا آرامش در فضای استان احساس شود.