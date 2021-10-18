احمد خورگامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بلاتکلیفی مدیران و عدم تغییر در ساختار مدیریت دولت اظهار کرد: با تغییر دولت و با توجه به تغییر سیاست‌ها و تغییر مدیران در کشور، مدیران مستقر منتظر تغییر و تحول هستند و همین امر باعث کندی کار و کاهش انگیزه‌ها می‌شود.

وی اضافه کرد: بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و تغییرات اساسی در طیف فکری نمایندگان و انتخاب چهره‌های انقلابی، ارزشی و اصولگرا توسط مردم، برای مدیران استان محرز شد که مردم تمایلی به جریان فکری حاکم در دولت ندارند و همین امر باعث شد بی انگیزگی و رخوت در بین مدیران استان ایجاد شود.

این فعال سیاسی تصریح کرد: از طرف دیگر با انتخاب آقای رئیسی به‌عنوان ریاست‌جمهور علی‌رغم تأکید رهبر انقلاب در خصوص تغییر سریع و استقرار سریع دولت، شاهد آن هستیم که ریاست‌جمهور و دولت در انتخاب مدیران سعه‌صدر داشته و تغییرات نیز به‌آرامی انجام می‌شود.

وی ابراز کرد: البته کندی فرایند انتخاب مدیران توسط دولت را می‌توان پرهیز از شتاب‌زدگی برای انتخاب افراد شایسته تعبیر کرد اما به‌طورکلی این مسئله در استان‌ها سبب شده تا مدیران در حین اینکه منتظر تغییرات هستند انگیزه خود را ازدست‌داده و کارمندان نیز تبعیت همیشگی را ندارند.

خورگامی بیان کرد: از سوی دیگر در طول سنوات گذشته کارمندانی که به دلایل مختلف با مدیران دچار زاویه شده بودند انتظار تغییر مدیریت دارند که اگر این تغییر با تأخیر انجام شود به‌مراتب عوارض و مشکلات متعددی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: حداقل مسائلی که ممکن است در راستای تأخیر انتخاب مدیران ظهور و بروز کند، زمین ماندن کارها و امور جاری است که سبب آسیب مردم و کشور می‌شود.

این فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه انتظار داریم که تغییرات هرچه سریع‌تر انجام شود گفت: مردمی که با امید در انتخابات شرکت کرده و به رئیس‌جمهوری رأی دادند حتی کسانی که پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند هم توقع ایجاد تغییرات اساسی را دارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تسریع در انتصابات دولت خدمت رسانی به مردم را تسهیل می‌کند، بیان کرد: حدود چندماهی از پایان دولت پیشین و آغاز دولت فعلی می‌گذرد که در این مدت فرایند انجام کارها و امورات با سرعت کمتری همراه بوده و تسریع در انتصابات و تغییر و تحولات در استان‌ها می‌تواند مانع بروز بسیاری از چالش‌ها و مشکلات شود.