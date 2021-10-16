انتشار اولین کتاب انگلیسی درباره سینمای بعد از انقلاب در سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، محمد رحمتی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی، از عقد قرارداد برای چاپ اولین کتاب انگلیسی در مورد سینمای ایران، با یک ناشر معتبر بین المللی به نام Bloomsbury خبر داد.

محمد رحمتی اعلام کرد پیش از این کتاب‌هایی در مورد سینمای ایران در خارج از کشور منتشر شده که گردآوری و تنظیم آنها در خارج از کشور و توسط غیر ایرانی‌ها انجام شده است اما کتاب حاضر با هدف شناساندن و گفتمان سازی درباره سینمای بعد از انقلاب در محافل علمی دنیا، در داخل کشور داوری و ویراستاری شده و از این بابت در نوع خود بی‌بدیل است.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی عنوان کرد: این کتاب حاوی مجموعه مقالات دریافتی از پژوهشگران معتبر سینمای ایران در داخل کشور و همچنین در سراسر جهان از جمله آلمان، انگلیس، آمریکا و … است. ناشر کتاب نیز علاوه بر دارا بودن نمایندگی و دفاتر پخش در کشورهای متعدد، در سال‌های ۲۰۱۶ به بعد، موفق به اخذ رتبه‌های ۵۰، ۵۳ و ۵۱ و … در جدول سهم بازار فروش کتاب دنیا شده و انتشار کتاب توسط این ناشر، نشان دهنده اعتبار بالای کتاب است که امیدواریم این فعالیت علمی در همین سطح و سطوح عالی‌تر، تداوم داشته باشد.