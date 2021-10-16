فرمانداران بر نحوه توزیع گاز نظارت جدی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی در نشست تأمین گاز زمستان استان اظهار داشت: لازم است تا بر نحوه تأمین سیلندر گاز مایع اقدام جدی صورت گیرد تا مردم با مشکل کمبود سیلندر گاز مواجه نشوند.

وی ادامه داد: فرمانداران باید در زمینه توزیع نظارت کنند چراکه بازوی اجرایی و نظارتی ما در زمستان پیش‌رو هستند لذا باید تمام تلاش خود را بکار گیرند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات استفاده از سیلندر گاز مایع در خودرو به صورت جدی در دستور کار باشد چراکه در گذشته حوادث زیادی رخ داده که باید در این زمینه دقت لازم به‌عمل آید.

وی افزود: فرمانداران سیستان و بلوچستان بر نحوه توزیع گاز نظارت جدی داشته باشند تا مردم در فصل زمستان با مشکل خاصی روبرو نشوند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت کافی داشته باشند تا دست دلالان در بازار گاز مایع قطع شود.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های دست‌اندرکار در زمینه تأمین سوخت زمستان اقدامات لازم را انجام دهند تا در این فصل سرد مردم سیستان و بلوچستان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشوند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: شرکت گاز تا کنون اقدامات بسیار خوبی در زمینه لوله گذاری گاز شهری در سطح شهر زاهدان انجام داده و نیاز است تا شهروندان با استفاده از تسهیلاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد نسبت به گازکشی منازل خود اقدام کنند.

وی اظهار کرد: اقدامات لازم در زمینه واگذاری جایگاه‌های سی ان جی در سیستان و بلوچستان توسط دستگاه‌های دست‌اندرکار انجام شود.