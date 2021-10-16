به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در سوئد در تازه‌ترین خبر ارسالی خود به مهر از پروژه‌ای برای حمایت از خانواده‌های کم درآمد در سوئد گفت که به همت یک ایرانی راه‌اندازی شده است.

اوضاع نابسامان اقتصادی که در پی بروز کرونا در حال تأثیرگذاری بر عرصه اجتماعی و اقتصادی است، علیرغم تلاش دولت‌ها همچنان بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر بیشتر اثرات منفی دارد. کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش کیفیت زندگی یکی از چالش‌های بزرگی است که کل دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است. این وضعیت نیز موجب شده تا بنیادهای خیریه هم دست به کار شده و بنابر حس انسان دوستی خود در تسهیل وضعیت دشوار برای قشر کم درآمد تلاش کنند.

در واقع هزینه زیاد خرید مواد غذایی به عنوان یک معضل جدی برای تعداد زیادی از مردم در اروپا و به ویژه سوئد تبدیل شده و روز به روز بر دشواری برخی شهروندان این کشور می‌افزاید. اما در همین روزها یک فروشگاه مواد غذایی به نام «مات میشونن» که به تازگی نخستین شعبه خود در شهر مالمو را گشوده، به خدمات رسانی عمومی مشغول است. این فروشگاه که محصولات خود را با یک سوم قیمت بازار ارائه می‌کند تنها به روی افراد و خانواده‌های کم درآمد باز بوده و سایر افراد عادی اجازه استفاده و خرید از آن‌جا را ندارند.

این‌فروشگاه توسط بنیاد خیریه «استاتس میشونن» راه‌اندازی شده و مدیر این پروژه هم یک ایرانی به نام «علیرضا مباشری» است. به گفته مباشری تنها افرادی که متوسط درآمد خالص ماهیانه کمتر از ۱۰ هزار کرون به دست می‌آورند، اجازه خرید از این فروشگاه‌ها را دارند. برای اطمینان و جلوگیری از اجحاف در حق این افراد و قبل از بهره‌گیری از خدمات آن هم باید ابتدا در سایت اختصاصی این فروشگاه نام‌نویسی کرد.

بهره‌برداری از الگوی فوق برای ارائه خدمات به اقشار آسیب‌پذیر در ایران می‌تواند بخشی از هزینه‌های این قشر را کاهش دهد. هرچند در ایران بنیادهای خیریه و افراد خیر زیادی در این حیطه فعالیت داشته و به ارائه خدمات مشغول هستند، اما بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در این حوزه هم می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

خبرنگار: محسن فولادی