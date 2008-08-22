چالشهای مسلمانان نیازمند مالاوی برای تأمین غذای ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، امسال مسلمانان کشور مالاوی باید مبالغ بیشتری را نسبت به سالهای پیش برای خرید غذای ماه مبارک رمضان در نظر گیرند این درحالی است که خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر کشور از هیچ نوع قدرت خریدی برخوردار نیستند.

جاسم ذکریا نوسا از فعالان اجتماعی مسلمان در شهر بلانتیر، بزرگترین شهر مالاوی گفت: جمع کردن غذا برای نیازمندان در طول ماه مبارک رمضان در این منطقه یک سنت سالیانه محسوب می شود اما امسال به نظر می رسد جمعیت قابل توجهی از مسلمانان نیازمند، خود را برای زمان دشوار و کنار گذاشتن مبالغی برای غذا آماده می کنند.

اگرچه مالاوی دارای ذخیر کافی از غذا است اما به راه افتادن جنجالهای رسانه ای درباره چشم اندازهای قیمت غذا به افزایش قیمت مواد غذایی ضروری منتهی شده است.

از سویی واهمه در مورد احتکار باعث شده بسیاری از مواد غذایی در فروشگاه های محلی قرار نگیرد و از سوی دیگر سایر مواد غذایی چون کنسرو، سیب زمینی و برنج در حالی که به وفور یافت می شود اما همچنان قیمت آن را برای اقشار متوسط مالاوی غیرقابل دسترس کرده است.

براساس تحقیقات اسلام آنلاین در بسیاری از بخشهای جنوب مالاوی بیشتر مسلمانان نیازمند اگر با کمک سازمانهای اسلامی رو به رو نشوند دوران بسیار سختی را سپری می کنند.

مالاوی دارای خط شدید فقر است و بیشتر جمعیت 12 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی و کمتر از یک دلار در روز خرج می کنند.

در این میان سازمانهای خیریه مسلمان که از این وضعیت مطلع شده درنظر دارند مشکلات را تخفیف دهند.