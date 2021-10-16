اسکار از همه قواعد جشنواره فیلم کوتاه تهران آگاه است/ خنثی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران صبح امروز شنبه ۲۴ مهرماه در سالن اجتماعات سازمان سینمایی برگزار شد.

در طول دو سال کرونایی این اولین باری است که نشست رسانه‌ای سیدصادق موسوی دبیر این رویداد سینمایی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

موسوی در ابتدا با تشکر از خبرنگاران حاضر در نشست گفت: از فرصتی که در جلسه امروز فراهم است می‌خواهم درباره جشنواره توضیح بدهم که جشنواره از کجا به کجا رسید. این دوره از جشنواره با دبیری بنده و توسط انجمن سینمای جوان ایران برگزار می‌شود. پنج سال است بنده مسئولیت دبیری این رویداد را دارم و مهمترین اتفاقی که افتاده است ارتقای سطح جشنواره از هر حیث بوده است. تلاش برای انضباط، بیشتر شده اما می‌دانیم که نواقصی هم داشته‌ایم اما این جشنواره این ظرفیت را دارد که بهترین و موثرترین جشنواره سینمایی کشور باشد. چون با خیل انبوه فیلمسازان مواجه هستیم. فیلم کوتاه نوآور و خلاق است و با قیود و محدودیت‌های سینمای تجاری و مناسبت‌های اقتصادی حاکم بر سینمای حرفه‌ای مواجه نیست. با توجه به قدمت و عمر طولانی‌اش این امکان را داشت که از هر حیث ارتقا پیدا کند.

وی افزود: در وجه بین‌المللی بعد از ۳۷ سال توانستیم مدارک را به آکادمی اسکار بدهیم و در حال حاضر این رویداد تنها جشنواره اسکارکوآلیفای ایران است.

بخش ملی جشنواره ارتباطی با اسکارکوالیفای شدن ندارد

موسوی توضیح داد: بخش ملی ما ربطی به اسکارکوآلیفای ندارد و بخش بین‌الملل و برنده بزرگ جشنواره در این بخش به اسکار معرفی می‌شود. هرچند هر سال پنج فیلم از بخش ملی را به بخش بین‌الملل معرفی می‌کنیم.

در کدام رویداد ما ۱۲۸ کشور خارجی شرکت می‌کنند و بالغ بر ۶ هزار فیلم به آن می‌رسد؟ هرچند جوایز ما به شدت و به وضوح کاهش پیدا کرده و مجموع جوایز ما ۶ هزار دلار شده است. در حالی که در دوره‌ای فقط جایزه بزرگ ما پنج هزار دلار بود دبیر جشنواره فیلم کوتاه در ادامه گفت: دریافت این امتیاز اتفاقی بود که به نظرم خیلی مبارک بود که به آن توجه نشد اما در مقایسه با دیگر رویدادها این اتفاق منحصر به فرد است ما درباره یک فیلم و یک نهاد صحبت نمی‌کنیم درباره یک رویداد دائمی حرف می‌زنیم. جشنواره‌ای که با پشتوانه هنرمندان و حمایت وزارت ارشاد به این قوام رسیده که این امکان را اخذ کند تا جشنواره مورد تایید اسکار باشد.

وی گفت: اسکار می‌داند که ما در ایران فعالیت می‌کنیم. ۶۵۰۰ فیلم به اینجا می‌آید و ما نزدیک به یک درصد را با پارامترهای جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کنیم. همه گفتگوهای این موضوع با اسکار شده است. گفته‌ایم کشور اسلامی هستیم و البته آن نسخه‌ای که به داوران ارایه می‌شود نسخه اصلی است. تنها یک داور در بخش بین‌الملل ایرانی است اما آنچه در ایران پخش می‌شود مطابق با ضوابط ماست. اساساً به بخش ملی ارتباط مستقیمی ندارد. اسکار همه قواعد ما را می‌داند.

موسوی تأکید کرد: ۲۴ سال است انجام وظیفه می‌کنم فکر می‌کنم این بزرگترین توفیقی بود که توانستم برای سرزمینم با پشتوانه هنرمندان و همکارانم به دست بیاورم. این حق استیفا شد. تعداد زیادی فیلم خارجی ثبت‌نام می‌شد. جوایز ارزی خوبی را می‌پرداختم این افزایش هزینه ارزی بود که باعث شد جوایز را کاهش بدهیم. ضمن اینکه این رویداد از جشنواره‌های قدیمی است و نزدیک چهار دهه قدمت دارد.

ممکن است تا یک دهه فیلمی از ایران به اسکار معرفی نشود

وی افزود: همه این مولفه‌ها نشان می‌داد جشنواره ما معتبر است. با اسکارکوآلیفای شدن بر اعتبار ما افزوده شد. هرچند ممکن است به اندازه یک دهه هیچ فیلمی از کشور ما از طریق این جشنواره به اسکار معرفی نشود. ما امسال برای اولین بار ایمیل‌هایی از سوی کارگردان خارجی داشتیم که چرا فیلم ما انتخاب نشد. کلاً ۱۲۷ رویداد سینمایی اسکارکوآلیفای هستند.

دبیر جشنواره در ادامه توضیح داد: چند ماه قبل به ما ایمیل زدند که جشنواره شما ریجکت شده چون جشنواره شما رایگان است که ما توضیح دادیم به دلیل تحریم این موضوع امکانپذیر نیست و نمی‌توانیم پول جا به جا کنیم. دوباره مستندات ارایه دادیم و پرونده ما بررسی شد. ما تنها رویداد رایگانی هستیم که به این مقام رسیده است.

سیدصادق موسوی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: امسال داوران جشنواره تراز بالاتری دارند. داوران افتخاری هستند و به همین دلیل برایشان مهم است که در کدام رویداد داوری می‌کنند. کمتر از ده درصد آثار بخش بین‌الملل متعلق به ایران است. از سوی دیگر در بخش ملی مهمترین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که به لحاظ رشد کمی بیشترین فیلم‌ها را داشته‌ایم. در کدام رویداد ما ۱۲۸ کشور خارجی شرکت می‌کنند و بالغ بر ۶ هزار فیلم به آن می‌رسد؟ هرچند جوایز ما به شدت و به وضوح کاهش پیدا کرده و مجموع جوایز ما ۶ هزار دلار شده است. در حالی که در دوره‌ای فقط جایزه بزرگ ما پنج هزار دلار بود.

برخی می‌گویند به دلیل ممیزی رد شدیم اما منطق اصلی محدودیت فرصت‌هاست

وی ادامه داد: در مجموع ۱۷۷۵ فیلم در بخش‌های مختلف به بخش ملی جشنواره رسید که از میان آن‌ها ۱۲۵ فیلم انتخاب شد و بقیه به جشنواره راه پیدا نکرد. در بخش داستانی ۴ درصد متقاضیان انتخاب شد. برخی می‌گویند به خاطر ممیزی، پارتی بازی و… رد شده‌ایم اما مهمترین منطق، محدودیت فرصت‌هاست. رقابت تنگاتنگی در جشنواره وجود دارد و امسال به خاطر اسکارکوآلیفای شدن این رقابت بیشتر هم شده است و برخی فکر می‌کنند حتماً به اسکار معرفی می‌شدند.

باید بدانیم یک جمعیت چهل هزار نفری داشته‌ایم که فیلم‌هایشان بیرون مانده و باید آنها را درک کرد. اگر حتی ۱۲۵ فیلم بی نقص را هم انتخاب می‌کردیم، بقیه نمی‌توانستند این موضوع را بپذیرند موسوی افزود: برخی می‌گویند من لابی‌من حرفه‌ای هستم و چنین تصوراتی دارند البته من می‌فهمم وقتی فرصت محدود و امکانات هم کم است، اعتراضات شکل می‌گیرد ولی مهمترین نکته این است که تعداد زیادی فیلم به جشنواره ما رسید. برخی از دوستان می‌گفتند ما در اسنپ کار کردیم و پول ساخت فیلم را درآوردیم. یک خانمی با پخت و فروش غذا پول ساخت فیلمش را درآورده بود. من همه اینها را می‌دانم.

وی ادامه داد: جان کلام این است که همه نیاز به دیده شدن دارند، به هر حال جوان هستند و خود را متعلق به حوزه فرهنگ و هنر می‌دانند، با مشقت فیلم تولید می‌کنند به امید دیده شدن. می‌دانم که هر سال دلخوری‌هایی پیش می‌آید اما ای کاش رویدادی بود که همه این فیلم‌ها می‌توانستند در بستری دیده شوند. همه این فضای پر خشم به خاطر کمبود امکانات است. در این مدت توهین‌هایی به من شد که تنها با این موضوع توانستم آرام شوم که خودم را جای آن‌ها می‌گذاشتم. آنها فکر می‌کردند من غول و دیو دو شاخ هستم که باید با من جنگید! اما من خودم را جای آنها می‌گذاشتم. برخی حمله می‌کردند و شب پیام می‌دادند که ناراحت نشو. من یا هر کس دیگری که مسئولیت می‌پذیریم باید خودمان را سیبل کنیم چون به هر حال برخی از اعتراض‌ها به حق است.

دبیر جشنواره ادامه داد: قبل از هر چیز مانند سلیقه، باند و… باید بدانیم یک جمعیت چهل هزار نفری داشته‌ایم که فیلم‌هایشان بیرون مانده و باید آنها را درک کرد. اگر حتی ۱۲۵ فیلم بی نقص را هم انتخاب می‌کردیم، بقیه نمی‌توانستند این موضوع را بپذیرند. امیدوارم جشنواره‌های دیگر و چه پلتفرم‌ها و چه دیگر رویدادها بتوانند این فرصت را برای جوانان فیلم کوتاه فراهم کنند تا این فیلم‌ها دیده شود. این انتظار بزرگی نیست.

ما جشنواره خنثی نیستیم

وی افزود: نکته دیگری که می‌خواهم بگویم درباره سیاست‌های جشنواره است اگر دوستان ما یک‌بار فراخوان را بخوانند بسیاری از مسایل حل می‌شود این جشنواره توسط ارشاد و با بودجه بیت‌المال برگزار می‌شود باید در چارچوب سیاست‌های آن نقد شود. ما جشنواره خنثی نیستیم. بسیاری از جشنواره‌ها در جهان ممکن است محدودیت نداشته باشند اما در ابتدای فراخوان نوشته بودیم چه اولویت‌هایی داریم. مثلاً فیلم‌های امیدبخش، با محوریت همبستگی اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی و… مورد قبول بود. اگر دو فیلم با دو موضوع متفاوت و با کیفیت برابر باشند حتماً آن فیلمی را انتخاب می‌کنم که درباره خانواده باشد. حتی در جایزه‌ها هم گفته‌ایم بیشتر به فیلمی جایزه می‌دهیم که درباره همبستگی اجتماعی باشد برخی فیلم‌ها را کنار گذاشتیم چون کاملاً مغایر با اولویت‌ها بود. دست کم در این پنج سال از همه آقایان و خانم‌ها شنیده‌ام که ۱۰, ۱۵ فیلم شاخص هستند، برخی در سطح دو و نسبت زیادی در رده سوم کیفیت قرار دارند. اگر بخواهیم بسته رفتار کنیم باید تنها ۱۵ فیلم انتخاب کنیم.

موسوی در ادامه گفت: چند سال پیش کمی فضا را باز کردیم اما بقیه گفتند چرا همه فیلم‌ها راه پیدا کرده است بنابراین این کار سختی است. ما سه مولفه اصلی داریم. همه فیلم‌ها باید از شورای پروانه نمایش مجوز بگیرد. امسال پنج فیلم مجوز نگرفت و چهار فیلم اصلاحیه خورد. این فیلم‌ها به لحاظ کیفی هم باید حداقل‌هایی داشته باشند و دیگر اینکه باید در چارچوب اولویت‌ها باشند. ما چیزی را پنهان نکردیم این سه پارامتر برای ما مهم بود. آن چهار فیلمی که شورا رد کرد را ما قبول کرده بودیم، برخی فیلم‌ها خوب بودند اما جامعه ستیز بودند و این مغایر با سیاست‌های اعلامی ما بود.

وی ادامه داد: ما در سال کنونی مشاوران انتخاب فیلم را داشتیم. آنها برخی از فیلم‌ها را که در جشنواره‌های دیگر برگزیده شده بودند، اصلاً انتخاب نکردند، در بخش بین‌الملل هم مکانیسم طولانی داشتیم. شنیدم می‌گفتند برخی فیلم‌ها دیده نشده اما همه فیلم‌ها دیده شد. ترکیب هیات امسال ما تکراری نبوده است. دوستان ما در سایر استان‌ها می‌گویند باندی وجود دارد، اما ترکیب ما یک نفر دو نفر نیست، تمام تلاش ما این بود که بچه‌های جدید را برای این موضوع انتخاب کنیم.

برخی فیلم‌ها با نظر من کنار گذاشته شد چون مغایر با اولویت‌ها بود

وی افزود: جالب این است سه فیلمی که من و دوستان افسوس می‌خوردیم که کاش در بین انتخاب شده‌ها بودند، هیچ اعتراضی نداشتند. دوستان لیست هشتادتایی درآورده‌اند که من چهل فیلم را رد کرده‌ام اما ما هیچوقت لیست هشتادتایی نداشتیم. برخی می‌گفتند من فیلم‌های انتخاب شده را درآورده‌ام اما اینچنین نبود. یکی می‌گفت من اثر هفتم بودم اما اثر ۳۱۷ لیست اولیه بود. خانم دیگری فیلمش در رتبه ۱۲۷ قرار داشت و فیلم دیگری در رتبه ۸۲۶ از آن هزار و خورده‌ای فیلم قرار داشت. اما برخی از این فضا سوءاستفاده و ماهیگیری کردند البته برخی فیلم‌ها با نظر من کنار گذاشته شد چون بسیار مغایر با اولویت‌های ما بود. آن فیلم‌هایی که از ایران در خارج از کشور هم جایزه می‌گیرند مفاهیم انسانی و اخلاقی‌شان آن‌ها را برگزیده کرده است. من نمی‌توانم جشنواره را آکنده کنم از مغایرت‌هایی که از نظر ما مردود است. فیلمی که از حقوق کودک دفاع می‌کند در قیاس با فیلمی که از آلودگی هوا صحبت می‌کند در اولویت ماست، این به معنی این نیست که آلودگی هوا بی‌ارزش است نه، بلکه در اولویت ما نیست.

موسوی تأکید کرد: من مسئول کارهای خودم هستم من به جشنواره‌ها و رویدادهای دیگر کاری ندارم ما آیین‌نامه را منتشر کرده‌ایم. یک فیلم به من نشان بدهید که بر خلاف آنچه که گفتم رد شده باشد.

وی ادامه داد: ما مراسم افتتاحیه رسمی داریم که یازده صبح روز سه‌شنبه است. مجموعه ایران‌مال به صورت رایگان در اختیار ما قرار می‌گیرد به نظرم با این تورم و گرانی‌ها این کار، کار بزرگی است. روزگاری را یادم است که اگر چک انجمن پاس نمی‌شد یک روز مانده به برگزاری جشنواره ما را به سالن راه نمی‌دادند تا بنر بزنیم. پلتفرم «هاشور» خانه جشنواره است و هر محتوایی که صاحب اثر اجازه بدهد در آنجا دیده می‌شود. ما از تمام فیلمسازان خارجی اجازه گرفتیم. سال گذشته بچه‌های بخش داستانی ملی استقبالی از این موضوع نکردند چون نگرانی‌هایی داشتند.

موسوی با اشاره به اینک «تمرکز ما امسال بر فیلم تجربی است» ادامه داد امسال برای نکوداشت از زنده یاد فرشته طائرپور یاد خواهیم کرد. او عضو هیات امنای انجمن و حامی جوانان بود. این تنها نکوداشت این جشنواره است.

هیچ چیز پنهانی از آکادمی اسکار نداریم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نامه‌نگاری‌های دو عضو ایرانی آکادمی اسکار و شرح اتفاقات روی داده در این جشنواره گفت: هرچیزی درجه‌ای دارد، وطن پرستی هم درجه‌ای دارد هر کسی در جایی از این مدار قرار می‌گیرد. اسکار تمام قوانین ما را می‌داند. اتفاقی که افتاد در بخش اسکارکوآلیفای نیست. بخش ملی که محل سوال و تحریم و سانسور است اسکارکوآلیفای نیست. هرکسی صاحب اختیار است و می‌تواند هرچه دوست دارد به اسکار بگوید. تصورم این است که ما توانستیم به فیلم کوتاه خدمت کنیم. مستندات و سوابق ارایه شده باعث شد جشنواره در این تراز قرار بگیرد ما هیچ چیزی پنهان کردنی نداریم همه می‌توانند نظرات خود را درباره جشنواره به اسکار بگویند.

موسوی درباره اکران آنلاین فیلم‌ها هم توضیح داد: صاحب یک اثر از سه ماه پیش تصمیم گرفته که در بخش آنلاین باشد یا نه. مربوط به امروز و دیروز نیست. نگرانی‌ها هم مشخص است یک فضای بیمارگونه می‌تواند این باشد که یک نفر بر اساس خصومت شخصی فیلم را ضبط و در اینترنت پخش کند و این چنین مانع ورود فیلم به جشنواره‌های دیگر شود. امیدوارم امسال بچه‌ها اجازه بدهند بیشتر فیلم‌ها به بخش آنلاین بیایند.

دبیر این رویداد درباره نحوه انتخاب پنج فیلم ایرانی که به بخش بین‌الملل راه پیدا می‌کنند هم گفت: درباره «سفید پوش» باید توضیحی بدهم. ما سال گذشته هیات انتخاب بخش بین‌الملل داشتیم. هیات انتخاب بخش ملی هرکدام فیلمی را انتخاب کردند. فیلم‌ها را به هیات انتخاب بخش بین‌الملل دادند. اتفاقاً فیلم آقای فهیمی در بین آنها نبود. من پیشنهاد کردم آن را ببینند اما گفتند شایستگی ندارد. آنها پنج فیلم انتخاب کردند یک فیلم را هم دبیر جشنواره اضافه کرد. در آیین نامه بندی هست که با اختیار و سهم خودم یک فیلم را انتخاب کردم که ۶ فیلم شد در حالی که دوستان به آن رای نداده بودند. داوران بخش بین‌الملل همه فیلم‌های ایرانی و هر ۶ فیلم را دیدند که از میان آن‌ها «سفیدپوش» انتخاب شد من متهم شدم که به داوران فشار آورده‌ام اما من یک بار هم با آنها حرف نزده بودم سوالم این است که داوری که اعتباری دارد چطور اعتبار خود را به حراج می‌گذارد و به فیلمی که من انتخاب کرده‌ام رای می‌دهد؟

وی افزود: فیلم «سفیدپوش» در جشنواره‌های مهم اسکارکوآلیفای جهان هم انتخاب شد، آیا من به دبیران آن جشنواره هم نامه زدم و گفتم آن را انتخاب کنید؟ اینها توهماتی است که باید روشن شود. من نه فیلمسازم نه سینما خوانده‌ام. هیچ انتفاعی ندارم، اما به‌صورت غریزی «سفیدپوش» را انتخاب کردم. امسال به مشاوران انتخاب گفتیم فیلم‌های خود را انتخاب کنند در نهایت دو فیلم داستانی، دو فیلم انیمیشن و یک فیلم مستند معرفی شد تا در کنار آن ۶۰ فیلم بین‌المللی دیده شود اما این به این معنا نیست که در این بخش حتماً فیلم ایرانی انتخاب شود.

موسوی توضیح داد: برنامه‌ریزها و… وقتی دارند پکیج خود را می‌بندند به تنوع خیلی توجه می‌کنند دنبال هسته اصلی قصه و حال و هوای متفاوت آن می‌گردند. امسال هم در داستانی‌ها تلقی ما این است که آثار خوبی هستند و هر دو تولید انجمن هستند که معرف فرهنگ ایرانی هستند. هر فیلمی که از اکتبر پارسال تا سی سپتامبر امسال انتخاب می‌شد، می‌توانست به اسکار معرفی شود که آن فیلم «سفیدپوش» بود.

وی در بخش دیگر گفت: ۸۰ فیلم از ۱۲۵ فیلم ایرانی اجازه دادند فیلمشان در پلتفرم‌ها اکران شود.

همه فیلم‌های خارجی باید پروانه نمایش بگیرند

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره فراخوان بخش بین‌الملل گفت: این فراخوان در اسفندماه منتشر شد و اولویت آن ارزشهای اخلاقی انسان معاصر بود. آنجا ممکن است فیلمی بیاید که از نظر اندیشه فیلم خوبی باشد اما صحنه‌های برهنگی داشته باشد. مجبوریم این بخش‌ها را حذف کنیم. فیلمی هم که هم مشکل محتوایی و هم مشکل پوششی داشته باشد را نمی‌توانیم انتخاب کنیم. این پنج فیلمی که از بخش ملی آمده‌اند ابتدا باید شایستگی حضور در بخش ملی را داشته باشند، بعد به بخش بین‌الملل بیاید. ابتدا باید مطابق ضوابط بخش ملی باشد. همه فیلم‌های خارجی باید پروانه نمایش بگیرند. آنها فرایندی به مراتب سخت‌تری دارند. ما یک بخش جنبی هم داریم اما چون روی پرده می‌آیند همه آنها مجوز گرفتند.

وی گفت: انجمن سه مولفه دارد، یکی تولید فیلم است. انجمن بزرگترین مدرسه سینمایی کشور است که مشابه آن را در جهان نداریم. در فرایند آموزش مقوله کشف استعداد را هم داریم. آنها باید فیلم پایان‌نامه تولید کنند. ما در این بخش هم به بچه‌ها کمک می‌کنیم. لذا مقوله کشف استعداد جزو آثاری می‌شوند که ضعف دارند اما آنها را کمک کرده‌ایم با این حال سال گذشته تعداد زیادی فیلم را به تلویزیون فروختیم لذا بخش زیادی از فعالیت انجمن به دلیل تجربه‌های اول بچه‌ها، فیلم‌های آماتوری خواهد بود.

چند سال پیش هیات انتخاب فیلمی را انتخاب کردند که همه بی حجاب بودند. کسی وقتی نمی‌خواهد این موضوعات ابتدایی را بپذیرد من باید پاسخ بدهم. پس من هم باید بتوانم نظر بدهم موسوی درباره اکران فیلم‌های کوتاه هم گفت: در بخش نمایش فیلم‌ها، گروه هنر و تجربه کمی این فضا را فراهم کرده است پیشنهاد دیگر این بود که در ابتدای پخش فیلم‌های بلند در سینماها یک فیلم کوتاه پخش شود اما سینماداران استقبال نکردند. ضمن اینکه پروانه نمایشی که گرفته می‌شود برای یک نوبت نمایش است.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره تولیدات انجمن هم گفت: دو سال است که یک شورای عالی در انجمن شکل گرفته است. هرچند اعتبارات ما محدود است اما موضوع محوری این بود که بودجه به آثاری تعلق بگیرد که بتواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی شود و مقوم همبستگی ملی باشد. این موضوع دو سال پیش ابلاغ شد. ما ۱۵۰ کارشناس در کشور داریم که بارها با آنها جلسه گذاشته‌ایم و گفتیم که بودجه ما محدود است و به بچه‌ها بگویند در چه حوزه‌هایی تولید محتوا کنند. تلاش کردیم در این دو سال برای تولیدات انجمن حرکت کنیم. همان دست‌فرمان را به جشنواره آوردیم. آموزش، تولید و رویداد باید در جهت منافع ملی ما باشد.

وی درباره دیدار با محمد خزاعی رئیس جدید سازمان سینمایی هم گفت: من یک بار خدمت ایشان رسیدم و درباره انجمن صحبت کردیم فراخوان جشنواره پنج ماه پیش منتشر شده اما خط مشی ما از دو سال پیش پیگیری شده است. من درباره تولیدات خودمان و جشنواره پاسخگو هستم. حتماً فیلم‌هایی در جشنواره هستند که مطابق اولویت‌های تولیدی انجمن نیستند اما قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کرده‌اند.

موسوی توضیح داد: پنج سال گذشته این‌طور بود که هیأت انتخاب داشتیم هرچه آیین‌نامه را به آن‌ها نشان می‌دادیم می‌گفتند ما آرتیست هستیم! چند سال پیش هیات انتخاب فیلمی را انتخاب کردند که همه بی حجاب بودند. کسی وقتی نمی‌خواهد این موضوعات ابتدایی را بپذیرد من باید پاسخ بدهم. پس من هم باید بتوانم نظر بدهم. فیلم هادی آفریده با نام «کاریز» سه ماه پیش بهترین فیلم جشن مستقل خانه سینما شد. من به مشاوران گفتم جزو ۲۵ فیلم راه یافته هم نمی‌تواند باشد؟ آن‌ها قبول نکردند. ما گرفتار چیزهای دیگر هم در جلسات هستیم. برخی اصلاً نمی‌خواهند اولویت‌ها را ببینند و می‌گویند ما فقط آرت را می‌بینیم. من سه فیلم را به نظر تکنیکی دوست داشتم اما نه پروانه می‌گرفتند و نه با اولویت‌های ما یکی بودند. نمی‌شود به کسی گفت اینجای فیلم را درست کن و نکن. من واقعاً سعی می‌کنم صادق باشم.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران توضیح داد: روز گذشته دکتر خزاعی زنگ زد و گفت می‌خواهی فیلم به جشنواره اضافه کنی؟ گفتم نه. چند نامه به دستم رسیده که صاحبان فیلم‌ها تقاضای بازنگری داشتند، حتی یک فیلم با محوریت سردار سلیمانی داشتیم که گفتند هیات انتخاب به این دست از مفاهیم توجه کافی نکرده است. اما در آیین‌نامه بندی نیاوردیم که امکان تجدید نظر وجود داشته باشد. نامه‌ها را دیدم اما در آیین‌نامه این بند بازنگری وجود ندارد. بهترین فیلم معنوی هم بیاید دیگر به لیست اضافه نمی‌شود، چون به نظرم پایبندی به قوانین بهتر است. پیشنهاد شد باکسی به اسم «به پیشنهاد دبیر» داشته باشیم اما فکر کردم ممکن است سال دیگر نباشم اما سنگ بنایی گذاشته باشم که ممکن است مشکل‌زا باشد. توجه داشته باشید مجوز به اسم دبیر صادر می‌شود، اماکن دبیر را می‌شناسند، وزارت ارشاد هم دبیر را می‌شناسد بنابراین انتخاب‌ها مهم هستند. با نظر خودم گفتم سه فیلم به جشنواره نیایند چون بسیار فیلم ضد مردمی بودند ولی به لحاظ تکنیکی فیلم خوب بودند. حتی همان‌ها را اگر دستکاری کنیم دیگر آن ضربه را ندارند و این خوب نیست.

دوست داشتم بچه‌های فیلم کوتاه از من راضی‌تر باشند

وی گفت: سال اولی که آمدم به سختی توانستم سیمرغ فیلم کوتاه را به جشنواره فیلم فجر بازگردانم. یک بار دیگر محدودیت زمانی فیلم را در جشنواره فیلم فجر داشتیم و امیدوارم این موضوع هم حل شود. اگر بگویم در این پنج سال از خودم راضی بودم که بسیار کوتاه نظرانه است. تلاش کردم سطح برگزاری جشنواره به استانداردها نزدیک شود. با این حال بازگرداندن سیمرغ فیلم کوتاه به جشنواره فجر و اسکار کوآلیفای شدن جشنواره فیلم کوتاه تهران از دستاوردهای خوب دوره ماست. بین رویاها و واقعیت‌های موجود فاصله زیاد است. ۲۴ سال کار کردم و هفت سال است در حوزه سینما هستم. بخت یارم بود اما سال آخر حضورم در انجمن بهترین سال بود. خدا خواست، بخت هم با ما یار بود که توانستیم از این درخت پرثمر محصول بچینیم. از اینکه بچه‌های فیلم کوتاه از من ناراضی هستند، غمگین هستم، دوست داشتم راضی‌تر بودند. عمده اعتراض‌های دوستان این است که چرا چهره‌ها تکراری است، اما امسال چهره‌ها متفاوت شد یا می‌گویند چرا پول به شهرستان‌ها کمتر داده می‌شود اما ما پیچینگ را به شهرهای مختلف بردیم. تمام تلاش ما این بوده که با تعدد افراد، شفاف سازی و… جلوی مفاسد را بگیریم این در حالی است که بودجه ما بسیار اندک است. اگر جاهایی از خودم خرسند هستم به مدد همکاران و یارانم بوده است.

وی در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت: ۲۱۹ اثر از تولیدات انجمن در جشنواره ثبت‌نام کردند که ۲۸ فیلم به جشنواره راه پیدا کردند.

در پایان این نشست از پوستر این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران با طرحی از احسان برآبادی رونمایی شد.