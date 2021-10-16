اجتماع بزرگ حوزویان برای محکومیت جنایات تروریستی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه با صدور پیامی ضمن تسلیت و محکومیت مجدد کشتار و جنایت علیه مسلمانان افغانستان، اعلام کرد: درس‌های روز یکشنبه ۲۵ مهرماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح تعطیل و اجتماع بزرگ طلاب، اساتید و روحانیون برای اعلام انزجار از جنایات تروریستی و کشتار بی‌رحمانه شیعیان مظلوم افغانستان و دفاع از ملت مظلوم افغانستان، در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار می‌شود.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیما

فاجعه غمبار و جان‌سوز شهادت و جراحت جمع کثیری از مردم مظلوم و مسلمان افغانستان در نماز جمعه شیعیان قندهار، به فاصله کوتاهی از فاجعه دردناک نماز جمعه شیعیان قندوز و در ایام ربیع المولود و در آستانه هفته وحدت امت اسلام، دوباره مایه خشم مسلمانان، آزادگان و مراجع و علمای حوزه‌های علمیه جهان شد، این مصیبت جانکاه را به مردم شریف، نجیب، شجاع و مظلوم افغانستان و علما و بزرگان و حوزه‌های علمیه آن کشور و بازماندگان محترم شهدا و مجروحان آن تسلیت گفته و مصرانه و مجدانه از مسؤولان آن کشور و مجامع بین‌المللی خواهان تحقیق پیرامون جنایت‌های مکرر و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان آن هستیم.

بی تردید مستکبران عالم و اشغالگران و گروه‌های متحجر و افراطی، در ویرانی‌ها و آوارگی مسلمانان بلاد اسلام به ویژه سرزمین مظلوم افغانستان، نقش اساسی دارند و حاکمان افغانستان که مکرر وعده تأمین امنیت و رفاه و پیشرفت را داده‌اند باید پاسخگو و پیگیر جنایات پی در پی تروریست‌های جنایت کار بر ضد مسلمانان به ویژه شیعیان افغانستان باشند.

مجدد تاکید می‌کنیم تأمین امنیت برای مردم و شکل‌گیری دولتی فراگیر با مشارکت همه مردم، اقوام، مذاهب و جریان‌های اصیل سیاسی مبتنی بر آرا مردم و بازسازی جامع افغانستان و بر اساس مردم سالاری دینی، اسلام، عدالت، آزادی و پیشرفت همه جانبه است.

به روان پاک همه شهدای امت اسلام و شهدای این جنایت تروریستی درود می‌فرستیم و شفا و سلامتی مجروحان و عزت و سربلندی امت اسلامی به ویژه مسلمانان کشور دوست و برادر و بی دفاع کشور افغانستان را از خداوند متعال خواستاریم.

در ضمن درس‌های روز یکشنبه ۲۵ مهرماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح تعطیل و اجتماع بزرگ طلاب، اساتید و روحانیون برای اعلام انزجار از جنایات تروریستی و کشتار بی‌رحمانه شیعیان مظلوم افغانستان و دفاع از ملت مظلوم افغانستان، در مدرسه مبارکه فیضیه قم برگزار می‌شود.