ناکارآمدی فرهنگی برای رسیدن به تحول باید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طهرانچی در هفدهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه حضرت آقا مسیری برای دانشگاه تعریف کردند که برای ما حجت است، گفت: دانشگاه باید بتواند محیط کاملا تحقیقی داشته و به تدریج به بهترین و معتبرترین دانشگاه جهان پیش برود. بنابراین سقف پرواز بسیار بلند است.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دومین نکته که رهبری در خصوص دانشگاه‌ها اشاره دارند، درگیر شدن با مسائل کشور و بحث تربیت اخلاقی و فرهنگی است‌؛ همچنین باید تحول مستمر در دانشگاه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اجرایی سازی تحول به دو رکن اصلی فرهنگ سازی و بستر سازی منوط است، گفت: کنشگران عرصه تحول دانشجویان، کارکنان هیات علمی و مدیران هستند. تحول امری است که همه ما باید به آن ایمان داشته باشیم.

طهرانچی گفت: برخی اوقات بعضی ها دنبال این هستند که دانشگاه عینا غربی درست کنند و این دانشگاه عینا غربی بیاید تحول ایجاد کند. در حالی که تحول بینش می‌خواهد. غرب یک مسیری می رود که مسیر حساب شده‌ای است. الان هم در عصر شبکه جهانی هستیم؛ نمی شود بگوییم که دانشگاهم را به آکسفورد تبدیل میکنم، خیر. دانشگاه باید اسلامی باشد زیرا ما نسبت به این جوانان مسئولیت داریم.

وی افزود: دانشگاهی که ما در پسا کرونا با آن مواجه هستیم، دیگر در دانشگاه تنها کنشگر آموزش نخواهد بود. نمی‌شود بدون برنامه تحولی وارد این عرصه شد.

وی با تاکید بر اینکه ما اهل توقف و وادادگی نیستیم، بلکه اهل مواجه‌ایم، خاطرنشان کرد: ما نه فناوری شیفته و نه فناوری گریز هستیم‌.

طهرانچی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ماموریت خود نگاه توحیدی دارد و به اصول اخلاق اسلامی پایبند است. تعالی مسیر، خودباوری، کرامت استاد و... از جمله مباحثی است که ما دنبال آن هستم.

وی با تاکید بر لزوم تحول خواهی در دانشگاه گفت: برای چرخش تحول باید از آموزش حافظه به یک یادگیری تعالی بخش، عمیق، کاربردی، فایده محور، بستر ساز اشتغال دانش بنیان و افزاینده اقبال اجتماعی در کنار ارتقا شاخص کارآمدی و مهارت های موجود برویم.

طهرانچی گفت: در اسفند ۹۸ زمانی که آموزش‌ها مجازی شد، ۴۰ هزار استاد حتی یک بار هم در عمراشان در آموزش مجازی درس نداده بودند اما امروز آموزش دیدند و یاد گرفتند. صف و ستاد باید به سمت این چرخ تحول آفرین برود اگر این تحول بد است دانشگاه آزاد به سمت نابودی خواهد رفت.

وی تصریح کرد: برای تحول باید ناکارآمدی فرهنگی تعطیل شود و به اجتماع فرهنگی و هویتی ارزش مدار برسیم. همچنین باید از اقتصاد شهریه محور به سوی پایداری اقتصادی مبتنی بر درآمدزایی گام برداریم‌.‌ از سوی دیگر باید رشد کمی فیزیکی غیرهدفمند تعطیل شود و به توسعه کیفی همراه با بازمعماری واحدها مبتنی بر توجه به بعد مجازی در چهارچوب یکپارچه سایبری و تحول دیجیتال پیش برویم.

طهرانچی راهبردهای کلان تحول بخشی را کیفیت بخشی، رشد علمی، توانمند سازی علمی واحدها تقویت قابلیت پاسخگویی به نیازهای آزمایشی توسعه فعالیت ها در زمینه فناوری نوآوری و کارآفرینی با نقش آفرینی فعال در زیست بوم های محلی نوآوری عنوان کرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این استاد و مربی هستند که باید برای جوانان خوراک فکری ایجاد کنند و نزدیک به او باشند؛ فضای مجازی اکنون به بچه‌ها یک بلوغ زود رس و اطلاعات خطرناک می‌دهد، بنابراین باید ما تا قبل از اینکه بلوغ آنها سبز شود به آنها اندیشه بدهیم.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه بحث آمایش و ماموریت گرایی کار بزرگی است، خاطرنشان کرد: در پاردایم ثابت نمی شود تحول ایجاد کرد. هدف ما تربیت علمی و اخلاقی است. دانشگاه باید محیط تربیت اجتماعی باشد و فردای ایران اسلامی در گرو اقدام اسلامی ما است. رشد باید با تکیه بر توان ایمان و رافت علمی باشد.