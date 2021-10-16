خدمات ارائه شده در طرح نذر آب ۴ توسط هلال احمر

محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین آمارها و گزارشات طرح نذر آب ۴ در چهار استان محروم کشور گفت: این طرح از اوایل شهریور ماه آغاز و گزارشات ارائه شده نیز مربوط به تا پایان ۱۹ مهر ماه است. این طرح که در چهار استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی اجرا شد با هدف آبرسانی به مناطق درگیر خشکسالی و ارائه خدماتی از جمله خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و توزیع بسته‌های متعدد میان هموطنان کشور بود.

نصیری با اشاره بر ارائه خدمات درمانی در این طرح عنوان کرد: در نذر آب ۴ مجموعاً ۳۸ پزشک متخصص، ۲۰ دندانپزشک، ۵۵ پیراپزشک حضور داشتند و ۲۰۹ خدمات جراحی نیز به هموطنان ارائه شد. به علاوه ۱۷ هزار و ۶۶۲ ریال تجهیزات مصرفی پزشکی در این طرح استفاده شد.

وی با اشاره بر اقلام توزیعی عنوان کرد: مجموعاً بیش از ۷ هزار اقلام دارویی، ۸۱۷۰ بسته مواد غذایی، ۱۵ هزار و ۵۰۳ بسته مواد بهداشتی، ۴۸۰۰ جفت کشف میان هموطنان توزیع شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: به علاوه ۷۷۵۱ بسته لوازم التحریر و سه هزار و ۷۵۰ البسه میان مردم این مناطق توزیع شده این در حالی است که تعداد بسته لوازم التحریر نسبت به طرح نذر آب سال گذشته ۲ هزار بسته افزایش یافته است. همچنین ۳۱۵۳ بسته اسباب بازی نیز میان کودکان این مناطق توزیع شده است.

نصیری با اشاره به توزیع اقلام درمانی و دستگاه‌های اکسیژن ساز میان بیماران مبتلا به کرونا گفت: مجموعاً ۱۸۲ کپسول اکسیژن به ارزش ریالی ۶ میلیارد و ۵۵ دستگاه اکسیژن ساز به ارزش ریالی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میان بیماران توزیع شد.

وی با اشاره به خدمات آبرسانی در این مناطق ابراز داشت: متأسفانه این استان‌ها درگیر معضل خشکسالی بوده و طرح نذر آب طی سال‌های گذشته با هدف رفع این معضل اجرا شده است به همین منظور امسال ۱۳ دستگاه موتور پمپ به ارزش بیش از ۹ میلیارد، بیش از ۶۴ متر لوله آب، ۲۰۱ عدد دستگاه تصفیه آب، ۸۳۹ تانکر آب نیز میان هموطنان توزیع شده است. به علاوه سایر خدمات آبرسانی نیز مجموعاً شامل ۹۳ طرح و پروژه بوده است.

نصیری با اشاره بر ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی عنوان کرد: مجموعاً ۳۵۰۰ اقلام کمک آموزشی میان افراد این مناطق توزیع شد که ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات آموزشی داوطلبان و تیم‌های اجرایی هلال احمر بهره مند شدند. همچنین ۳ هزار و ۹۰۰ نفر از خدمات فرهنگی طرح نذر آب بهره بردند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ادامه داد: ۲۰۳ هزار نفر از خدمات مربوط به بهداشت و محیط این طرح بهره بردند که ارزش ریالی پروژه‌های بهداشتی اجرا شده ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین ۳ هزار و ۶۰۰ نفر از خدمات عمرانی طرح نذر آب به ارزش ریالی ۲۸ میلیارد تومان بهره برده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: مجموعاً ۴۶ خودروی امدادی و ۸۴ خودروی پشتیبان نیز در این طرح مشارکت داشتند و به طور کلی ۲۸۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ارزش ریالی تمامی خدمات ارائه شده در طرح نذر آب ۴ بوده است.