تشکیل کانون حمایت از نخبگان در دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آئین افتتاحیه اولین رویداد دورهمی دانشجویی با عنوان «آینده روشن» به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزارتین بهداشت و علوم و با حضور رتبه‌های برتر کنکور سراسری برگزار شد.

حجت‌الاسلام سعید کرمی، در آئین افتتاحیه اولین رویداد دورهمی دانشجویی با عنوان «آینده روشن» اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها توجه به نخبگان دانشگاهی است چرا که به دنبال این هستیم که هویت دینی، ملی و جمعیت دانشجویی نخبه را بتوانیم تأمین و ارتقا دهیم. دانشجویان نخبه تحصیلی همان‌طور که در درس خواندن ویژه هستند، بایستی در موضوعات فرهنگی و تربیتی نیز متفاوت دیده شوند.

وی ادامه داد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از امسال، رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور سراسری را مد نظر قرار داده است و بنا را بر این گذاشتیم که هر سال این افراد نخبه را به زیارت امام هشتم (ع) دعوت کنیم تا سرآغاز خاطره‌انگیزی برای شروع فعالیت‌های آموزشی شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیرخانه‌ای وجود دارد که سازماندهی نخبگان را در دست اجرا دارد و در هر دفتر نهاد رهبری دانشگاه‌های نخبه‌پذیر، کانون و تشکیلاتی را برای نخبگان طراحی می‌کنیم که آنها به صورت دائم برای حمایت از این دانشجویان و ارائه خدمات به آنها آماده باشند.

وی تصریح کرد: در این مراسم بیش از ۵۰۰ نفر از دانشجویان رتبه برتر رشته تجربی از دانشگاه‌های مهم علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز شرکت کردند. این مراسم به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و آستان قدس رضوی برگزار شده است.

این مقام مسئول عنوان کرد: برنامه‌های ما ترکیبی از برنامه‌های معنوی، زیارتی و آموزشی است. اعتقاد داریم این دانشجویان باید در کنار درس و نخبگی علمی خودشان، برای مواجهه با زندگی نیز مهارت کسب کنند. بنابراین هدف از برگزاری این مراسم انتقال میراث فرهنگی دینی و تثبیت و تعمیق هویت ملی و دینی دانشجویان است.

حجت الاسلام کرمی یادآور شد: جمعیت هدف ما ممکن است به نقاط مختلف بروند و بایستی هویت دینی و ملی خود را حفظ کنند تا در صورت ادامه مسیر این هویت پای بر جای بماند و وفادار به آرمان‌های کشورشان باشند و دغدغه خدمت به مردم را همیشه به همراه داشته باشند.