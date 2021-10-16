۷۶ درصد دانش آموزان مازندرانی دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

ابوالقاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تزریق دو میلیون و ۸۰۰ دز واکسن اظهار داشت: ۸۲.۵ درصد از جامعه هدف دز اول و ۳۷.۵ درصد نیز دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ۷۶ درصد گروه دانش آموزی ۱۲ تا ۱۷ سال در استان واکسن کرونا را دریافت کردند، افزود: در حال حاضر تمامی گروه‌های سنی بالای ۱۲ سال را در استان واکسن تزریق می‌کنیم.

وی با عنوان اینکه اکثر رانندگان سرویس‌های مدارس دز واکسن کرونا را دریافت کردند، اظهار داشت: ارائه کارت واکسن و دریافت دو دز واکسن برای رانندگان سرویس مدارس الزامی است.

اویس درباره رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان گفت: متأسفانه وضعیت رعایت پروتکل‌ها در کشور مناسب نیست و میزان رعایت پروتکل‌ها در استان زیر ۵۰ درصد است.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: شمار شهرهای آبی استان از هفت شهر به پنج شهر کاهش یافت گرچه وضعیت کلی استان مازندران زرد است.

وی اطمینان بیش از حد به واکسیناسیون را از جمله نگرانی‌ها برای شیوع دوباره کرونا خواند و گفت: هرچند ۸۲ درصد جامعه هدف دز اول واکسن را دریافت کردند ولی ۵۰ درصد با دز دوم و کامل فاصله داریم.