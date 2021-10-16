۸۰۰ هزار دز واکسن کرونا وارد خراسان شمالی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده پیش از ظهر شنبه در ستاد مدیریت بیماری کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه ۲۷۰ میلیون واکسن در سطح ملی پیش بینی شده و تا کنون ۱۶۰ میلیون آن وارد کشور شده است، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۸۰۰ هزار دز با پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی استان وارد خراسان شمالی شده است که ۵۳۰ هزار دز مربوط به واکسیناسیون نوبت اول و ۲۱۰ هزار دز مربوط به نوبت دوم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی بیان داشت: در خصوص فاصله میان تعداد تزریق واکسن در نوبت‌های اول و دوم در استان نگرانی وجود داشت اما اکنون با توجه به اطلاع رسانی‌ها و اقدامات انجام شده ۴۵ درصد از تزریق واکسن مربوط به دز دوم است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روند تعداد مبتلایان و مرگ و میر در استان خراسان شمالی رو به کاهش است، افزود: این روند نباید منجر به کاهش رعایت‌ها در سطح جامعه شود چرا که کنترل این بیماری مستلزم توجه همگانی نسبت به پرهیز از برگزاری دورهمی ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون است.

برگزاری مراسم ۱۳ آبان بر اساس دستورالعمل‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تشویق و ترغیب همگانی نسبت به واکسیناسیون، نظارت بر فعالیت تالارها در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حضور تمامی کارکنان در ادارات در شهرستان‌ها با وضعیت رنگ بندی نارنجی، زرد و آبی و تعطیلی بوستان‌ها و پارک‌هایی که پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در آن رعایت نمی‌شود، از دیگر موضوعات و دستورات در این نشست بود.