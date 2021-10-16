ابلاغ مصوبه تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مصوبه مربوط به تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با امضای«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، داود منظور را به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد.

منظور متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) (۱۳۶۹) است.

وی پیش از این قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون) و مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است.