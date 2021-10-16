به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی گفتگوی فرهنگی در گفتگو با هومان حسن‌پور مدیر انتشارات آریابان و رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با محوریت مسائل و مشکلات کاغذ نشر، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

حسن‌پور در این‌برنامه گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون نظارت بود و موجب شد از ۳۸۰ هزار تن کاغذی که وارد شده بود تنها ۱۵ هزار تن جذب صنعت نشر شود. از ۳۸۰ هزار تن کاغذ مصرف سالانه داخل تنها ۸ هزار تن آن مصرف نشر و مطبوعات است و لذا کاغذ فرهنگی بدین منظور صورت گرفت؛ توانستیم با ۴۰ هزار تن کاغذی که وارد شد، ۲ سال صنعت نشر را برپا نگه داریم.

وی با اشاره به موجودی کاغذ ۴۲۰۰ تومانی در کشور، افزود: این کاغذها به صنعت نشر توزیع نمی‌شود؛ حساسیت صنعت کاغذ به جایی رسیده که حضرت آقا دستور به استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای خرید کاغذ دادند اما تاکنون چیزی به سرانجام نرسیده است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ادامه به افزایش ۸۰۰ درصدی قیمت برخی مولفه‌های کتاب اشاره کرد و گفت: کاغذ موجب می‌شد این افزایش قیمت متعادل باشد؛ در حال حاضر مانعی برای کاغذ موجود نیست اما تحویل آن صورت نمی‌گیرد. تولید مولفان و مترجمان در در چند سال اخیر در حال از بین رفتن است. تالیفات پیشانی فرهنگ هر کشور در جهان است اما وقتی از ناشران و مولفان حمایتی صورت نگیرد وضعیت موجود را رقم می‌زند.

حسن‌پور در پایان گفت: فرهنگ‌سازی در گرو رشد ادبیات و کتاب است. مساله کاغذ را باید جدی گرفت و رفع آن تنها با حرف و سخن، شدنی نیست. بلکه عمل می‌خواهد. اگر موضوع کاغذ به زودی حل نشود، مشکلات بزرگی بروز می‌کنند؛ تولیدات اخیر سکته فروش دارند و به نحوی شده که یک کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای برای تیراژ بالاتر سرمایه زیادی لازم دارد.