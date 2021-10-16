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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

میزهای تجاری آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات فعال شوند

میزهای تجاری آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات فعال شوند

تبریز- سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با تأکید بر برنامه محوری به منظور تسریع و تسهیل فرآیند صادرات، گفت: میزهای تجاری استان در توسعه صادرات به کشورهای همسایه فعال شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی راستی روز شنبه با بیان اینکه جلسات میزهای تجاری کشورهای همسایه در استان به صورت منظم برگزار می‌شود، افزود: امسال میزان صادرات استان بویژه به کشورهای همسایه، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: به دلیل محدودیت کرونایی جلسات میزهای تجاری کمتر برگزار می‌شد اما به منظور جبران این امر، جلسات تخصصی میزهای تجاری با جدیت و قوت تداوم خواهد یافت، به طوری که طی دو هفته گذشته جلساتی با موضوع میزهای تجاری کشورهای ارمنستان و عراق برگزار شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور ایجاد یک رویه تسهیل گر و همچنین تسریع در امر صادرات آماده دعوت از مدیران سازمان توسعه صادرات ایران است.

وی با بیان اینکه عراق معمولاً جزو مقاصد اول صادراتی استان است، خاطر نشان کرد: با تداوم توسعه صادرات به این کشور باید این روند حفظ شود و از مزیت نزدیکی به مرزهای این کشور به عنوان فرصت صادراتی بهره برد.

راستی با اشاره اشتراکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان با عراق به عنوان مزیت‌های مهم، گفت: همه کشورهای همسایه و بازارهای اقتصادی آنها از جمله ترکیه، عراق و روسیه حائز اهمیت هستند.

وی اضافه کرد: با وجود محدودیت‌های کرونایی و مسدود شدن مرزها در مواقعی، صادرات کالاهای تجاری به کشور عراق از رشد خوبی برخوردار بوده است.

کد مطلب 5328838

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