به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی راستی روز شنبه با بیان اینکه جلسات میزهای تجاری کشورهای همسایه در استان به صورت منظم برگزار می‌شود، افزود: امسال میزان صادرات استان بویژه به کشورهای همسایه، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: به دلیل محدودیت کرونایی جلسات میزهای تجاری کمتر برگزار می‌شد اما به منظور جبران این امر، جلسات تخصصی میزهای تجاری با جدیت و قوت تداوم خواهد یافت، به طوری که طی دو هفته گذشته جلساتی با موضوع میزهای تجاری کشورهای ارمنستان و عراق برگزار شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور ایجاد یک رویه تسهیل گر و همچنین تسریع در امر صادرات آماده دعوت از مدیران سازمان توسعه صادرات ایران است.

وی با بیان اینکه عراق معمولاً جزو مقاصد اول صادراتی استان است، خاطر نشان کرد: با تداوم توسعه صادرات به این کشور باید این روند حفظ شود و از مزیت نزدیکی به مرزهای این کشور به عنوان فرصت صادراتی بهره برد.

راستی با اشاره اشتراکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان با عراق به عنوان مزیت‌های مهم، گفت: همه کشورهای همسایه و بازارهای اقتصادی آنها از جمله ترکیه، عراق و روسیه حائز اهمیت هستند.

وی اضافه کرد: با وجود محدودیت‌های کرونایی و مسدود شدن مرزها در مواقعی، صادرات کالاهای تجاری به کشور عراق از رشد خوبی برخوردار بوده است.