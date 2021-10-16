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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

از سوی شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود:

وبینار «آسیب شناسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان» در دوران کرونا

وبینار «آسیب شناسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان» در دوران کرونا

شورای عالی آموزش و پرورش با هدف کاهش آسیب های اجتماعی معلمان و دانش آموزان در دوران کرونا از برگزاری وبینار «آسیب شناسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان» در روز سه شنبه ۲۷ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، طوفان کرونا، حوزه های مختلف زندگی انسان را با مشکلات و آسیب های جدی روبه رو کرده، از جمله: غیرحضوری شدن کلاس های درس؛ نظام تعلیم و تربیت و دانش آموزان را دچار آسیب های اجتماعی، روحی، جسمی و روانی کرده است.

به عقیده کارشناسان یکی از راههای مؤثر و تأثیرگذار یادگیری مهارت ها و تعاملات اجتماعی، حضور دانش آموزان در متن جامعه است، مدرسه به عنوان یک جامعه کوچکتر نقش مؤثری در اجتماعی شدن دانش آموزان دارد.

در وبینار «آسیب شناسی مهارت های اجتماعی دانش آموزان در دوران کرونا» که با حضور سیما فردوسی متخصص روانشناسی و عضو شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می گردد، درباره راه های مواجه دانش آموزان و اولیای آنان با آسیب های اجتماعی در دوران کرونا؛ بحث و بررسی خواهد شد.

این وبینار روز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ از طریق شبکه شاد برگزار می گردد.

لینک حضور در این وبینار:

@shora_a

https://shad.ir/shora_a

کد مطلب 5328868

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