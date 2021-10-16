اعضای باند قاچاق درختان در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند قاچاق اشجار و کشف ۸۵ تن تنه درخت و ذغال چوب به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: مأموران با هماهنگی دستگاه قضائی و عوامل منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند، مجرمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که با هوشیاری پلیس هفت نفر اعضای باند دستگیر و در بررسی از کارگاه مربوطه مقدار ۸۵ تن چوب قطع شده درخت بلوط، ۹۶ کیسه و ۹۵ کارتن ذغال چوب، یک دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: کارشناسان ارزش موارد کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.