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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۰

فرمانده انتظامی لرستان:

اعضای باند قاچاق درختان در بروجرد دستگیر شدند

اعضای باند قاچاق درختان در بروجرد دستگیر شدند

بروجرد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری اعضای باند قاچاق درختان در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند قاچاق اشجار و کشف ۸۵ تن تنه درخت و ذغال چوب به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بروجرد خبر داد.

وی گفت: مأموران با هماهنگی دستگاه قضائی و عوامل منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند، مجرمان با مشاهده مأموران قصد فرار داشتند که با هوشیاری پلیس هفت نفر اعضای باند دستگیر و در بررسی از کارگاه مربوطه مقدار ۸۵ تن چوب قطع شده درخت بلوط، ۹۶ کیسه و ۹۵ کارتن ذغال چوب، یک دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: کارشناسان ارزش موارد کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5328882

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