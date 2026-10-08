هواشناسی هشدار زرد داد؛ احتمال بارش و وزش باد شدید در گلپایگان

محمد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز، آسمان گلپایگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در شب نیز آسمان کمی ابری و گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود و اوایل شب وزش باد رخ می‌دهد. دمای هوا در این روز بین ۱۴ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز جمعه ۱۷ مهر، آسمان گلپایگان صاف و در اواسط روز با افزایش ابر همراه خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گاهی بارش باران پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این روز بین ۱۳ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان ادامه داد: روز شنبه ۱۸ مهر، آسمان شهرستان کمی ابری و از بعدازظهر همراه با افزایش ابر خواهد بود و وزش باد، گاهی بارش باران و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

شرافت گفت: روز یکشنبه ۱۹ مهر، آسمان گلپایگان صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در این روز بین ۱۲ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد استان اصفهان گفت: فعالیت این سامانه ناپایدار جوی از روز شنبه ۱۸ مهر آغاز می‌شود و در همان روز پایان می‌یابد و نوع مخاطره شامل رگبار باران، بارش‌های نقطه‌ای و محلی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان افزود: مناطق غرب و شمال‌غرب استان اصفهان از جمله بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین‌شهر و میمه، نطنز، ارتفاعات کاشان و دهق تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

شرافت درباره اثرات این سامانه نیز گفت: احتمال آب‌گرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

وی توصیه کرد: شهروندان در سفرهای برون‌شهری، فعالیت‌های کوهنوردی، فعالیت‌های کشاورزی و همچنین فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی احتیاط لازم را داشته باشند.