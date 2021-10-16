حمید رضا رشیدی نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیمارستانهای نزدیک به منطقه زلزله زده در آماده باش هستند اما هنوز مراجعهای ناشی از صدمات زمین لرزه نداشتیم.
وی تصریح کرد: ۵ تیم اورژانس مجهز هم اکنون در مناطق و روستاهای زلزله زده حضور دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این تیمها در منطقه طی ساعات آتی مستمر خواهند بود و از مردم میخواهیم در مکانهایی که احتمال ریزش وجود دارد حضور نیابند.
وی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و در صورت لزوم به گروههای مستقر در مرکز زمین لرزه مراجعه کنند.
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