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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۵ تیم فوریت‌های پزشکی به مناطق زلزله زده زرند اعزام شد

۵ تیم فوریت‌های پزشکی به مناطق زلزله زده زرند اعزام شد

کرمان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اعزام تیم‌های فوریت‌های پزشکی و اورژانس به یزدانشهر خبر داد.

حمید رضا رشیدی نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیمارستان‌های نزدیک به منطقه زلزله زده در آماده باش هستند اما هنوز مراجعه‌ای ناشی از صدمات زمین لرزه نداشتیم.

وی تصریح کرد: ۵ تیم اورژانس مجهز هم اکنون در مناطق و روستاهای زلزله زده حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این تیم‌ها در منطقه طی ساعات آتی مستمر خواهند بود و از مردم می‌خواهیم در مکان‌هایی که احتمال ریزش وجود دارد حضور نیابند.

وی از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و در صورت لزوم به گروه‌های مستقر در مرکز زمین لرزه مراجعه کنند.

کد مطلب 5328985

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