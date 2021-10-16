ملی پوش محروم در اولین دیدار لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از امروز شنبه با دیدار دو تیم شهرداری گرگان و نظم آوران سیرجان در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

در آستانه این فصل از رقابت ها منصور اردستانی مسئول کمیته انضباطی با در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به پرونده انضباطی دو ملی پوش بسکتبال این گونه اعلام کرده بود که این دو بازیکن تا زمان اجرا نکردن آرای انضباطی که شامل جریمه نقدی و عذرخواهی رسمی می شود اجازه حضور در میدان ندارد.

محمد جمشیدی و ارسلان کاظمی دو ملی پوش مورد نظر هستند که به دلیل تخلفات انضباطی و تا امروز صبح از عقد قرارداد رسمی در فدراسیون منع بوده و حتی کارت بازی هم برای آنها صادر نشده بود. با این حال محمد جمشیدی در اولین دیدار هفته نخست لیگ برتر در ترکیب شهرداری گرگان قرار گرفت و برای این تیم به میدان رفت.

در این دیدار گرگانی ها که مدافع عنوان قهرمانی هستند صاحب برتری شدنده اند اما سوال اینجاست که در فاصله چند ساعت مانده به آغاز بازی شرایط برای حضور محمد جمشیدی محروم در بازی مهیا شد؟