بسکتبال شخصیت پیدا کرده است/ ۹۰ درصد اهدافم را محقق کردم

به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی که کمتر از سه ماه به اتمام دوره ریاست قانونی اش در فدراسیون بسکتبال باقی مانده است درگفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در مدت باقی مانده از دوره ریاستش اجازه نمی دهد هیچ کاری روی زمین بماند، گفت که از زمان ورودش به فدراسیون تا به امروز ٩٠ درصد برنامه ها و اهدافش را به سرانجام رسانده است.

وی ابتدا با اشاره به ثبت نام ١٢ نفر در مهلت تعیین شده برای نام نویسی کاندیداهای ریاست فدراسیون بسکتبال گفت: از این تعداد، کارنامه برخی با آنچه در آیین نامه انتخاباتی در مورد سنوات مدیریت تاکید شده، منطبق نبود و به همین دلیل ردِ صلاحیت مدیریتی شدند.

وی ادامه داد: مدارک برخی از متقاضیان ریاست هم کامل نبود که به آنها تا ٥ روز کاری مهلت داده شده تا برای تکمیل اقدام کنند، بنابراین هنوز تعداد کاندیداهای نهایی برای حضور در انتخابات فدراسیون بسکتبال مشخص نیست.

طباطبایی با یادآوری اینکه سه ماه از ریاست چهارساله اش در فدراسیون بسکتبال باقی مانده در پاسخ به این پرسش که این بازه زمانی صرف رایزنی برای کسب رای دوباره اعضای مجمع می شود یا به پیگیری فعالیت ها اختصاص پیدا می کند؟ تاکید کرد: مانندگذشته با جدیت پیگیر کارها خواهیم بود و اجازه نمی دهم هیچ کاری روی زمین بماند، طبیعی است که به خاطر در پیش بودن مجمع انتخاباتی بخشی از وقت و انرژی فدراسیون صرف مهیا کردن شرایط برگزاری این مجمع می شود اما به هیچ وجه خللی در امور روزمره ایجاد نخواهد شد.

وی یادآور شد: برنامه فدراسیون برای هر سال مشخص بود و طبق آن پیش می رفت، برای سال ١٤٠٠ هم برنامه هایی پیش بینی شده بود که تا به امروز پیش رفته است. سه ماه آینده را هم طبق برنامه از قبل تعیین شده خواهیم گذراند؛ لیگ برتر را پیگیری می کنیم،اردوهای تیم ملی را برگزار می کنیم، اعزام ها را انجام می دهیم، دوره های آموزشی را برگزار می کنیم و ... .

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش که از آغاز دوره مدیدیت در این فدراسیون تا به امروز به چند درصد از برنامه ها واهداف رسیدگی شده است؟ گفت: بالای ٩٠ درصد برنامه ها و فعالیت های موردنظرم در قالب برنامه چهارساله ای که داشتم، انجام شده است. آن ١٠ درصد هم به خاطر مشکلات مالی و کمبود اعتبارات به سرانجام نرسید.

وی در همین رابطه ادامه داد: در این زمینه باید کرونا و خیلی از مصائب و مشکلاتی که برای مان ایجاد کرد را در نظر داشته باشیم، معضلی که در برنامه چهارساله پیش بینی نشده بود اما اجازه ندادیم مانع دستیابی به خیلی از اهداف شود.

طباطبایی با تاکید دوباره بر اینکه مهمترین عامل در عدم اجرای ١٠ درصد برنامه ها مشکلات مالی بود، تصریح کرد: از زمانی که وارد فدراسیون شدم تا به امروز قیمت ارز ١٠ برابر شده است، این موضوع و در کل تورم سد بزرگی برایمان بود در حالی که بسکتبال در بخش زیرساخت ها مشکلات عدیده داشته و دارد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: فردی که ریاست ٤ سال آینده بسکتبال را عهده دار می شود باید مهیا کردن یک سالن اختصاصی در کنار سالن بسکتبال آزادی را به عنوان اولویت در برنامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا این به اولویت طی مدتی که شما عهده دار ریاست بودید تا به امروز رسیدگی نشده است؟» گفت: به شدت پیگیر آن بودیم، در خواستمان را به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی هم ارائه کردیم اما متاسفانه همکاری لازم با فدراسیون انجام نشد. می خواستیم سالن افراسیابی یا شیرودی در اختیارمان قرار بگیرد اما نشد. البته هنوز هم پیگیر موضوع هستیم و تلاش می کنیم از طریق وزیر ورزش آن را به سرانجام برسانیم.

« یعنی در اختیار گرفتن یک سالن اختصاصی به جز آزادی را با وزیر جدید ورزش مطرح کرده اید؟» طباطبایی در پاسخ به این پرسش گفت: جلساتی که به امروز با وزیر ورزش داشته ایم به صورت عمومی بوده است. اما قرار است طی هفته جاری میزبان وزیرورزش در یکی از دیدارهای لیگ برتر باشیم. قطعا در این دیدار رایزنی های لازم را خواهیم داشت. می خواهیم یک سالن جدید در تهران داشته باشیم و شرایط را برای اختصاص خانه بسکتبال به هیات های استانی که از آن بی بهره هستند هم مهیا کنیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «تحقق ٩٠ درصد برنامه ها شامل که مواردی بوده است؟» اظهار کرد: تقویت لیگ یکی از برنامه هایی بود که به آن دست یافتیم، منابع انسانی را به گونه ای توسعه دادیم که در زمینه مربی و داور شرایطبهتری داشته باشیم. توسعه همگانی بسکتبال هم از اهداف محقق بود طوریکه توانستیم مدال برنز بسکتبال سه به سه را در آسیا بگیریم.

وی در این زمینه ادامه داد: مهیا کردن مجموعه اقامتی برای تیم ملی از دیگر اقدامات مان بود، این مجموعه به اندازه یک هتل پنج ستارهاست. اسپانسر هم یکی از معضلات فدراسیون بود که به خاطر عدم دراختیار داشتن آن طی سال اول شرایط بدی داشتیم اما بعد از آناسپانسرهای قوی در بسکتبال سرمایه گذاری کردند.

رئیس فدراسیون بسکتبال از تشکیل و سرمایه گذاری روی چهار تیم پایه به عنوان یکی دیگر از اقداماتش در سال های گذشته یاد کرد و گفت: طی این مدت تیم جوانان به جام جهانی اعزام شد و به عنوان دوازدهم دست یافت، عنوانی که تا قبل از این نداشتیم. در کل اینکه بسکتبال امروز شناخته شده تر شده و وجاهت و شخصیت بهتری نسبت به قبل پیدا کرده است.

طباطبایی همچنین تاکید کرد: در بخش بانوان البته میزان دست یابی به اهداف بیشتر از ٩٠ درصد بود، در این بخش ٢٠ اعزام برای بسکتبال سه به سه و پنج نفره داشتیم. برای بانوان از بودجه مصوب بخش مردان هزینه کردیم تا اهداف دستیافتنی شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: از این به بعد تا پایان دوره فعلی هم مصمم پیگیر فعالیت ها خواهم بود، چه در فدراسیون بسکتبال بمانم و چه نمانم باید برنامه های باقی مانده خود را به سرانجام برسانم و امیدوارم مانعی برای آنها نباشد.