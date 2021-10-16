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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۰

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان:

سموم تقلبی در فضای مجازی هرمزگان به فروش می‌رسد

سموم تقلبی در فضای مجازی هرمزگان به فروش می‌رسد

بندرعباس - مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از فروش سموم تقلبی کشاورزی در هرمزگان از طریق فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالرضا اشرف منصوری با ذکر این نکته که کشاورزان هرمزگانی سم را از فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند، اظهار کرد: برخی از سموم تقلبی کشاورزی بدون رعایت موارد قانونی و اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تولید می‌شوند و در استان هرمزگان به صورت اینترنتی در سایت‌ها و فضای مجازی به فروش می‌رسد.

وی افزود: تبلیغ و خرید و فروش سموم آفات کشاورزی در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و کشاورزان باید برای خرید سموم مورد نیاز خود به فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا گرفتار افراد سودجو و فرصت‌طلب نشوند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در صورت مشاهده هر نوع تبلیغ و خرید و فروش سموم دفع آفات نباتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی، متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

اشرف‌منصوری افزود: داشتن برچسب فارسی، تاریخ تولید و انقضا وشماره ثبت از مهم‌ترین راه‌های تشخیص سم اصلی از تقلبی است.

وی گفت: سموم غیرمجاز و تقلبی، نه تنها کمکی به مبارزه با آفات و بیماری‌های محصولات کشاورزی نمی‌کند بلکه اثرات منفی داشته و از نظر مالی نیز خسارت‌های فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: فروشگاه‌های عرضه سم برای تأمین سموم در سامانه مونیتورینگ سازمان حفظ نباتات کشور به نشانی www.PPO.IR نام نویسی کنند.

کد مطلب 5329120

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