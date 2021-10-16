به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالرضا اشرف منصوری با ذکر این نکته که کشاورزان هرمزگانی سم را از فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند، اظهار کرد: برخی از سموم تقلبی کشاورزی بدون رعایت موارد قانونی و اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تولید می‌شوند و در استان هرمزگان به صورت اینترنتی در سایت‌ها و فضای مجازی به فروش می‌رسد.

وی افزود: تبلیغ و خرید و فروش سموم آفات کشاورزی در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و کشاورزان باید برای خرید سموم مورد نیاز خود به فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا گرفتار افراد سودجو و فرصت‌طلب نشوند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در صورت مشاهده هر نوع تبلیغ و خرید و فروش سموم دفع آفات نباتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی، متخلفان به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

اشرف‌منصوری افزود: داشتن برچسب فارسی، تاریخ تولید و انقضا وشماره ثبت از مهم‌ترین راه‌های تشخیص سم اصلی از تقلبی است.

وی گفت: سموم غیرمجاز و تقلبی، نه تنها کمکی به مبارزه با آفات و بیماری‌های محصولات کشاورزی نمی‌کند بلکه اثرات منفی داشته و از نظر مالی نیز خسارت‌های فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: فروشگاه‌های عرضه سم برای تأمین سموم در سامانه مونیتورینگ سازمان حفظ نباتات کشور به نشانی www.PPO.IR نام نویسی کنند.